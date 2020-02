Alegeri locale. Dan Barna: Candidatul USR-PLUS la Primăria Capitalei ar putea fi ales printr-o metodă mixtă, sondaj-alegeri primare

"În momentul de faţă, purtăm discuţii exact asupra metodei de desemnare. Eu aş anticipa că va fi o metodă probabil mixtă, între sondaj şi alegeri primare. Vom vedea în zilele următoare asupra cărei variante ne vom hotărî. (...) Avem un calendar prevăzut. În următoarele două săptămâni vom avea, cred eu, candidatul pe Bucureşti", a spus Dan Barna la RFI.

El a subliniat că Alianţa va avea un candidat unic şi a apreciat că acesta va câştiga alegerile. "Este o competiţie cumva legitimă pentru nominalizarea alianţei. Această competiţie anticipez că se va încheia într-un termen destul de scurt. Vom avea un candidat unic al alianţei, fără îndoială, candidat care de altfel va şi câştiga Bucureştiul, la cum arată în momentul de faţă situaţia politică la Bucureşti", a mai precizat Barna.

Reamintim că duminică, deputatul independent Nicuşor Dan, susţinut de USR la Primăria Capitalei, a propus un calendar pentru ca în maximum cinci săptămâni să fie stabilit un candidat comun al Alianţei. Acest calendar prevede realizarea a trei dezbateri la trei televiziuni cu audienţe relevante şi constituirea unei echipe de sociologi de prestigiu, independenţi, agreaţi de ambele părţi, care să determine cea mai relevantă metodologie, transparentă şi auditabilă de sondare a publicului bucureştean.

Pe de altă parte, candidatul PLUS la Primăria Capitalei, Vlad Voiculescu, a precizat că în cazul în care Birourile naţionale reunite ale USR şi PLUS nu ajung la o soluţie pentru desemnarea unei singure echipe la alegerile locale, va propune un referendum intern privind metoda de stabilire a candidatului comun. Potrivit reprezentantului PLUS, "cuiul lui Pepelea rămâne metoda de desemnare" a candidatului pentru funcţia de primar, în condiţiile în care Nicuşor Dan doreşte sondaj de opinie, iar el optează pentru o consultare publică (alegeri primare, referendum).

Citeşte şi Rareş Bogdan poate fi adversarul Gabrielei Firea la Primăria Capitalei. PNL negociază cu Nicuşor Dan, dar mai are un candidat SURPRIZĂ