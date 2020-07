Alina Pană de la Exatlon, apel disperat după ce fratele ei a fost măcelărit de interlopi: "Va rog sa ma ajutaţi, îmi este teamă"

Una dintre persoanele măcelărite este fratele Alinei Pană, fosta concurentă de la Exatlon. Sportiva a mărturisit că fratele ei şi prietenul acestuia se zbat între viaţă şi moarte. Alina face un apel disperat şi cere ajutorul, deoarece se simte în pericol, atât ea şi familia ei.

"S-a intamplat ceva tragic, fratele meu si prietenul lui se zbat între viaţă şi moarte. Erau in masina si niste indivizi i-au impuscat. Dupa ce au oprit masina, i-au scos din masina, pe prietenul fratelui meu l-a impuscat in picior, a intrat in coma. În jur de 30 de persoane erau cu săbii şi au început să îl taie. La fel au făcut şi cu fratele meu, e tăiat la cap, la picioare, practic i-au lăsat într-o baltă de sânge.

Oamenii ţipau şi eu au zis că fac ce vor, dacă vor să tragă în cineva, o să facă asta. Eu eram la mama mea, mă duceam la sală, m-au sunat şi mi-au zis să vin. M-am dus acolo, în Chiajna, la barieră. Am văzut gloanţele, parbrizul, eram în stare de şoc şi ţipam după fratele meu.

Va rog sa ma ajutați, îmi este teama pentru mama mea, familia mea este in pericol.", a declarat Alina Pană.

Scandal cu săbii și pistoale, în plină stradă

Un bărbat a alertat poliția din Ilfov, joi seară, prin 112. El anunța izbucnirea unei altercații între mai multe persoane, pe o stradă din orașul Chiajna și le spunea operatorilor că o persoană este căzută la pământ.

Scandalul s-a petrecut în plină stradă, la intrarea în Chiajna, dinspre centură. Cele două victime erau în mașină, în trafic.

Un agresor este văr cu una dintre victime. Între cele două familii există un conflict mai vechi. Rudele victimelor spun că agresorii și-au strâns cartușele înainte să plece de la locul incidentului.

Poliția Ilfov a emis un comunicat prin care precizează că din verificările efectuate, nu rezultă că au fost folosite arme de foc.

"Polițiștii au găsit la locul faptei doi bărbați, cu vârste de aproximativ 35 de ani, care ar fi fost agresați fizic și care au fost transportați cu ambulanță la o unitate medicală din București, pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Persoanele bănuite de săvârșirea faptei nu au fost găsite însă acestea au fost identificate de polițiștii din Chiajna.

Din relatările preliminare alte persoanelor transportate la spital, au reieșit anumite date privind o posibilă folosire de armă. În acest context, precizăm că din verificările specifice desfășurate până în prezent nu au rezultat elemente certe și concludente care să conducă la concluzia că au fost folosite arme”, transmite Poliția Ilfov.