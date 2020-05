Anamaria Prodan, declaraţii bombă despre scandalul sexual cu Ciprian Marica: "Am trecut şi eu prin asta, dar am ştiut să gestionez"

„Eu cred că în viața privată a cuiva nimeni nu are dreptul să se bage. Nimeni nu știe ce relația are această doamnă cu soțul sau dacă mai sunt împreună. În viața asta, nu pot să fiu de acord cu cei ce filmează în privat și dau pe post sau la ziare. Eu am trăit o astfel de experiență, care mi-a făcut, să spunem, între ghilimele, rău. Eu și prietenul meu am știu s-o gestionăm. La fel și familiile noastre.

Știți foarte bine că în România, dar și în lume, femeia este blamată. Ciprian trebuie să rămână un idol al femeilor. Acum trebuie să vorbim despre ce se întâmplă în România, ce se întâmplă nu economia, nu ce a făcut un om în intimitate. Nimeni nu are voie să arunce cu piatra. Marica e un idol și un fotbalist care a făcut istorie. Viața lui privată e a lui și a familiei. Să faci o telenovelă din această întâmplare e o răutate dusă la extrem. Noi, prietenii, știm când s-a întâmplat. Oamenii care citesc poate cred că a fost săptămâna trecută, dar a fost cu mult înainte.

L-am sfătuit să iasă și să spună «Care e treaba voastră? V-ați plictisit în carantină? Nu aveți subiecte? Eu sunt Marica și sunt numărul 1. Nu mă interesează ce crede lumea despre mine. Este doar problema mea și a familiei mele». Ambele femei au copii și nu e drept ca acești copii să vadă ce face presa. E păcat că trăim într-o țară în care toată lumea poate face orice și poate călca în picioare demnitatea oamenilor. Este foarte urât.

Nu este firesc ce se întâmplă. Nimeni nu are dreptul să facă așa ceva. Rău faci, rău o să găsești mereu în viață. Marica are viața lui privată. Nimeni nu are dreptul să o atingă…Oricine poate să te filmeze în intimitate și să dea prin ziare. Nu este normal așa ceva!

Nimeni nu ne dă voie să judecăm! Doar Dumnezeu judecă și doar Marica și familia cealaltă știu ce a fost acolo! Îl sfătuiesc sa ignore totul, să stea drept, să spună că el este numărul unu și atât. În rest …. cei ce fac așa ceva sfârșesc săraci și milogi, iar el va rămâne mereu sus și mândru! Mereu despre oamenii foarte puternici se vor agăța cei mici, numai că nimeni nu are cum să-i doboare”, au foste declarațiile impresarei.

Ce spune Ciprian Marica, după ce toată ţara l-a văzut cu soţia unui prieten

Marica are şi o explicaţie pentru acest incident, care a zguduit showbizul, dar, cel mai probabil şi familiile protagoniştilor. Fostul atacant spune că de ceva timp el ar fi pus la cale înființarea unei asociații din care ar fi urmat să facă parte mai mulți sportivi cu greutate. Iar faptul că ar fi condus asociația din funcția de președinte ar fi deranjat extrem de tare.

Mai mult decât atât, clipul ar fi fost lansat și cu scopul de a compromite o eventuală „candidatură” a sportivului – din poziția de președinte al respectivei asociații – la portofoliul de ministru al Tineretului și Sportului, funcție la care Ciprian Marica ar visa de ceva vreme.

”A avut un scop precis. Discreditarea lui Ciprian. Nu e nimic întâmplător. Se pregătea să devină ministrul Sportului și cu această filmare s-a dorit pătarea imaginii lui. De când s-a aflat de asociație și de dorința lui Ciprian de a ajunge în funcția de ministru al Tineretului și Sportului s-au încercat tot felul de manevre. El ne-a povestit că totul a fost premeditat pentru a-i compromite imaginea”, a dezvăluit o persoană din anturajul lui Ciprian Marica