Anca Pandrea, probleme grave de sănătate. Marele său regret este că nu mai poate ajunge la cimitir la Iura

La cei 74 de ani ai săi, Anca Pandrea se confruntă cu insuficiența cardiacă, cu probleme cu coagularea sângelui, probleme cu glanda, dar și cu o gastrită pe care o are din tinereţe. Locuiește singură de opt ani, iar singura ei mângâiere sunt fotografiile pe care le mai are cu Iurie Darie și cu care vorbește zilnic.

Cel mai tare o doare că nu a mai putut ajunge, de ceva vreme, la cimitir. Şi din cauza pandemiei, şi din cauza problemelor de sănătate.

„Eu nici la cimitir la Iura nu am putut să merg. Pe 14 martie am rugat un prieten, pe George Munteanu, unul dintre cei mai buni proiectanţi din Capitală, care m-a ajutat mult. El a mers la Iura. Dacă se mai răcoreşte pot să merg cu metroul. De abia aştept. Acum două săptămâni, Iura m-a ajutat şi mi-a răspuns mental, fără el nu puteam rezista şi să trec peste problemele de sănătate”, a povestit actrița pentru click.ro.

Actriţa se plânge de faptul că medicamentele pe care trebuie să şi le administreze sunt destul de costisitoare.

„Medicul mi-a dat un alt anticoagulant. De doi ani foloseam altul, acum îl am pe cel mai nou. Costă mult, dar îl iau cu 330 lei cu un card, cu ajutorul unui medic. Eu am insuficiență cardiacă pulmonară de gradul 3 și atunci intru în panică de frică”, a povestit Anca Pandrea pentru sursa citată.

Doa, căţelul său, este singurul care îi mai ţine de urât: „Eu nu am ieşit decât în jurul casei. Plimb câinele dimineaţă şi seara, cam o oră, dar ştiu oameni care merg singuri să se plimbe. Am avut probleme cu coagularea sângelui. Eu de fel nu le iau în serios decât când e de spital. Mai am şi o gastrită din studenţie, pe care nu o dau nimănui. Am băut apă minerală, nu multă dar suficient cât să mă doară stomacul. Am rugat o amică şi a chemat salvarea. A sunat la 112 şi ni s-a spus să mai aştept puţin ca să vină o Salvare cu un medic, apoi s-a rezolvat şi ambulanţa a venit. Mi-a plesnit un vas la picior, am circulaţie proastă, deşi am fost o fire sportivă la viaţa mea”, a dezvăluit Anca Pandrea.