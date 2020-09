Anchetă la Ministerul Sănătăţii după ce o cântăreaţă a fost angajată pentru a monitoriza spitalele regionale

"Am sesizat şi eu din presă, de la dumneavoastră, nu avem în acest moment niciun contract de muncă semnat cu acest nume. Am deschis deja o anchetă internă la resurse umane să evaluăm cele sesizate de dumneavoastră. Nu este angajată la Ministerul Sănătaţii, nu are contract de muncă, nu are niciun ordin de ministru semnat de aceea am dispus o anchetă internă şi urmează să verificăm dacă acele legitimaţii sunt legale sau nu" , a declarat Nelu Tătaru.

Citeşte şi: Ministerul Sănătăţii a angajat o cântăreaţă fotomodel pentru a monitoriza spitalele regionale FOTO

Cântăreața fotomodel Codruța Elena Filip a fost angajată în Ministerul Sănătății în urma unui interviu la care a obținut un punctaj de 89,33. Ocuparea funcției de consilier debutant fără concurs a avut la bază Ordinul de Ministru nr.905/26.05.2020, semnat de ministrul Nelu Tătaru, prin care s-a aprobat "metodologia de ocupare, fără concurs, a posturilor vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 din 26.05.2020", scrie newsweek.ro.

La o zi distanță și după ce ministerul a anunțat o anchetă internă, Codruța Elena Filip și-a șters de pe contul de Facebook locurile de muncă de la Ministerul Sănătății și de la ANAF.