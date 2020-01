Andreea Antonescu şi Ştefan Manolache s-au despărţit. Primele declaraţii ale artistei: "Lucrurile sunt clare acum pentru mine"

Informația a fost confirmată de Andreea, care nu a dezvăluit un motiv concret, ce a dus la această decizie. Discuția a avut loc la Iași, acolo unde locuiește Ștefan Manolache, iar apoi artista s-a urcat în mașină și a plecat spre București, cu un nou statut... de femeie singură.

„Da, ne-am despărțit. Noi am decis ca în relația pe care o avem să stăm atât timp cât ne simțim bine amândoi. Ieri am fost la Iași, am discutat și… ne-am despărțit. Nu pot să explic exact din ce motiv, dar lucrurile sunt clare acum pentru mine, nu mai sunt într-o relație cu Ștefan”, a declarat Andreea Antonescu pentru Wowbiz.ro.

Andreea Antonescu a anunțat anul trecut că ea și tatăl fetiței ei, Traian, nu mai formează un cuplu. Chiar înainte de a divorța, ea s-a afișat alături de Ștefan Manolache, precizând că pe ea și pe soțul ei nu îi mai leagă decât copilul pe care îl au și că actele sunt doar o formalitate.

Înainte de Crăciun, hoții i-au spart mașina

Andreea Antonescu a avut parte de un incident neplăcut chiar înainte de Crăciun. Hoții i-au spart mașina, la scurt timp după ce sosise în București.

Artista și-a pus bagajele, dar și alte lucuri în autoturism deoarece se pregătea să petreacă Crăciunul la munte. A doua zi, însă, a avut parte de șocul vieții sale. La 6 dimineața, trei bărbați i-au spart mașina Andreei Antonescu și i-au furat toate lucrurile: laptopul, hainele, parfumurile, dar și cadourile cumpărate pentru Crăciun.

Artista a chemat poliția pentru investigații și pentru a-i găsi pe făptași. Paguba se ridică la aproximativ 5000 de euro.