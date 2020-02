Andreea Tonciu, în lacrimi la "Bravo, ai stil! Celebrities": "Rebeca m-a întrebat de ce sunt jignită, de ce mă face ciocănitoare"

Fosta asistentă TV a izbucnit în lacrimi, recent, în timpul emisiunii şi a spus că fiica ei a văzut jignirile care i-au fost aduse, iar asta o doare foarte tare. Pe lângă asta, îi este ruşine şi de mamele colegelor de la grădiniţa Rebecăi.

"Ilinca, am fost acuzată de foarte multe lucruri în această emisiune. Eu nu am venit aici ca să mă cert sau să fac vreun scandal cu cineva şi mă deranjează foarte rău când sunt atacată şi jignită. Eu nu mai pot să fac ce am făcut în trecut, pentru că o am pe Rebeca la grădiniţă, iar mamele colegelor când o să vadă la televizor că sunt foarte jignită şi batjocorită, vă daţi seama că poate unele persoane chiar cred.

Având o pauză de câteva zile, în care am stat acasă cu soţul şi cu fetiţa, iar soţul meu a pus pe TV emisiunile anterioare, iar Rebeca a văzut că am fost foarte jignită şi a zis <>. Şi a venit la mine şi mă mângâia şi îmi spunea <>", a declarat Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu, apreciată pentru ţinuta ei

Andreea Tonciu a avut o ţinută bună, care o caracterisează foarte mult, potrivit spuselor juraţilor, drept pentru care a primit toate cele trei steluţe din partea lor.

"Andreea Tonciu, dragă, arăţi foarte bine! Pentru mine, de când ai intrat în concurs şi până acum eşti o surpriză, sincer. Ai avut şi momente când nu ai fost foarte, foarte, dar ai reuşit să le scoţi altfel, pentru că eu am spus, şi colegii sunt de acord cu mine, apreciem şi atitudinea în concurs. Nici astăzi nu eşti uau. Îmi place tot, mai puţin rochia asta leopard. Nu-mi place cum e făcută, cum stă pe ea, dar n-o s-o desfiinţez", a spus Cătălin Botezatu.

"Tot ce ţi-ai pus pe tine ador, vreau, aş purta, eşti vis, Bravo, ai stil", Andreea Tonciu", i-a transmis Raluca Bădulescu despre ţinută.

"Mi-era dor de un styling nouăzecist şi tu, cumva, ai adus în platou asta. Dar ce este important de reţinut aici, este că styling-ul te reprezintă, face parte din tine. Sigur că mi-ar fi plăcut ca acel colier, fie să nu fie, fie să fie mult mai mare. Îmi place la nebunie coafura, aş fi ales nişte sandale cu catarame aurii, chiar dacă nu mă deranjează neapărat argintiul cu auriu. Mie nu-mi displace că îţi pică cureaua aia aşa, părul îţi stă perfect şi ce este de reţinut, Ilinca, aici, este că o reprezintă", a încheiat Maurice Munteanu.