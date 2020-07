Andrei Caramitru, atac la Predoiu "groparul justiţiei": Codul penal şi de procedura penală, scrise de el şi Bica, scapă toţi borfaşii

"Ciudate și infecte sunt poveștile politice din România. Toți se culca cu toți, e doar o mare gașcă.

Sa îl luam pe Predoiu, groparul actual al justiției:

- a fost adus in politica de Tariceanu și Patriciu. Doua lumini, doi corupti. Predoiu era avocatul lui Patriciu la Rompetrol, un mega tun de miliarde. A intrat in construcția celor doi (PNL - Aripa Tânăra). Pus ministru al justiției in guvernul Tariceanu

- gradual, s-a împrietenit cu gruparea Basescu. Se cunoștea de mic cu Udrea. Așa ca Băsescu l-a susținut sa rămână ministru in guvernul Boc. Alina Bica era mâna lui dreapta - secretar de stat. A intrat in PDL. Minunat

- in 2013-2014, după alianța PNL/PDL, Blaga și ceilalți l-au susținut sa fie prim ministru, Iohannis a dat ok

- a candidat la primăria Bucuresti fără șanse. Dacă nu candida - Firea nu câștiga.

Și mai e ceva. Codul penal și de procedura penală au fost scrise de el și Bica, și votate prin asumarea răspunderii. Peste 100 de articole acolo sunt neconstituționale - Breșa asta a fost folosită de Dragnea și Iordache și Tudorel ca sa arunce in aer totul. Pe codurile astea scapa acum toți borfașii.

Deci, sa înțelegem: Udrea, Bica, Tariceanu, Patriciu. Dar și Basescu, Blaga, parțial Iohannis. A ajutat pe Firea. Coduri penale neconstituționale, făcute la mișto împreuna cu Bica. Te doare mintea. Și voi vreți reformă.

Și încă ceva. Predoiu de fapt lucrează non stop sa ajungă prim ministru, cu susținerea rețelelor de corupti. Asta e tema lui. De asta Orban dacă e băiat deștept și are cojones îl da afara urgent", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

