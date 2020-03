Andrei Caramitru râde de Sorina Pintea: "Hehe! Şampanie!"

Politicianul a comparat arestarea Sorinei Pintea cu arestarea unui fost şef al FMI, Dominic Strauss Kahn, care a fost plimbat în cătuşe, după ce a fost acuzat de agresiune sexuală împotriva unei femei de serviciu.

”Hehehe. Fost ministru PSD in cătușe și trening. Sampanie”, a scris Andrei Caramitru. Vai vai vai madam Pintea a fost arătată la public in cătușe! Ce Șocant! Drepturile omului! Prezumpția de nevinovație!! Bai ticăloșilor. In New York, șeful de atunci al FMI, Dominic Strauss Kahn, a fost plimbat in cătușe. Pentru ca a fost acuzat de agresiune sexuală împotriva unei femei de serviciu de la hotelul unde stătea. Si a demisionat rapid."

De asemenea, acesta a vorbit şi despre cazul şefului Renault Nissan care a fost arestat pentru acuzaţie de fraudă fiscală. Politicianul doreşte ca România să fie ca în America sau Japonia, nu ca în democraţia originală de pe malul Dâmboviţei.

"Mai recent - șeful Renault Nissan a fost Arestat luni de zile in Tokyo pentru o acuzație de frauda fiscală. Atenție - toate acestea ÎNAINTE de a fi condamnat sau de vreun proces. Oameni mult mai importanti decât madam asta. Si care nu au luat șpagă. Eu vreau sa fim ca in America sau Japonia. Nu ca in democrația originala hiper-coruptă de pe malul Dâmboviței”, a mai scris Andrei Caramitru" , a continuat acesta.

Avocații Sorinei Pintea au depus o sesizare către Centrul de Reținere și Arestare Preventivă nr. 1 din București, reclamând faptul că fostului ministru i-au fost încălcate mai multe drepturi, că a fost expusă în situația în care se află, adusă în cătușe la medic și împinsă de un agent din escortă. Avocații consideră că au fost încălcate drepturile pacientului și art. 3 CEDO.