Apel pentru iubitorii de animale! Bonnie şi Sissie, cele două căţeluşe ale jurnalistei Cristina Ţopescu au nevoie de ajutor

Patrupedele dau semne de însănătoşire, după pierderea stăpânei lor, sunt mult mai sociabile, s-au împrietenit și cu alți câini, și le place să iasă la plimbare în lesă, scrie stirileprotv.ro

Bonnie şi Sissie vor mai sta încă 10 zile la Sibiu, dar recuperarea lor completă este de lungă durată. Ele îşi caută un stăpân care să le iubească, să aibă grijă de ele şi mai mult decât atât, să le ajute să-şi revină complet, cu ajutorul unui specialist sau dresor canin.

Specialistă în comportament canin din Sibiu a fost impresionată de povestea patrupedelor şi a hotărât să le ajute.

„Ajut câini şi oameni să se inteleagă între ei şi să treacă peste traume. De asta mă ocup. Despre Sisi şi Bonnie, le-am preluat pentru că Cristina a fost un om care a iubit animalele, am urmărit-o de mult timp.

Cel mai bine e să ajungă la oameni diferiţi, la familii diferite, sunt două firi diferite, unde Bonnie are nevoie de multă răbdare şi un om care o înţelege, să o ia cu inceptul cu răbdare şi blândeţe. Sissi e un câine foarte energic, are nevoie de multe plimbări, de joacă, de alergare, de un om care îi dă un pic de lucr fizic şi psihic. Un om mai activ.

E vremea ca şi comunitatea să se ridice şi să vină doi oameni şi să-şi asume şi ei un gest de genul ăsta", a declarat Deborah Faoro, specialistă în comportament canin, pentru sursa menţionată mai sus.

Cine vrea să adopte oricare dintre cele două căţeluşe, poate să acceseze pagina de facebook Faoro Sport Dogs, şi să intre în legătură cu dresoarea celor două animale. Dacă în aceste 10 zile de recuperare de la Sibiu, Bonnie şi Sissi nu îşi vor găsi stăpân, se vor întoarce la Bucureşti.

Le dona haine, încălțăminte și le împrumuta bani fetelor de pe centură

Lipsa afecțiunii din copilărie a făcut-o pe Cristina Ţopescu să caute dragostea în altă parte. Iar animalele au fost refugiul perfect. Îi ofereau iubire și loialitate. Ajuta pe oricine avea nevoie, chiar și pe fetele de pe centură, cărora le dona haine, încălțăminte și mai mult decât atât, le dona și bani.

„Eu am înțeles legătura dintre ea și căței în momentul în care am mers cu ea să îi hrănească. Am oprit mașina, ea a coborât și a început să îi cheme. În momentul acela, 40 de căței au apărut în jurul ei. Toți săreau pe ea și o iubeau. A fost o imagine care mi-a rămas întipărită pentru totdeauna.

Atunci am înțeles conexiunea asta fantastică. Dincolo de sponsorizările pe care le făcea către fundații, cheltuielile ei cu cățeii nu se opreau aici. Salva foarte mulți căței care aveau nevoie de ajutor. Inclusiv pe cățelul meu, Dumi, pe care ni l-a oferit Cristina acum 10 ani.

A fost salvat într-o zi de duminică, de aici i se trage numele. Fusese aruncat de cineva între un calcan de casă părăsită de pe centură și un gard. Locul era prea îngust ca să ajungi la el, să îl scoți de acolo. Fetele de pe centură, pe care Cristina le știa, l-au văzut și au sunat-o, fiindcă știau că ea îl poate salva.

Ajuta pe oricine avea nevoie. Inclusiv cu lucrătoarele sexuale, cărora le dona haine, încălțăminte, iar uneori le împrumuta bani", a mărturisit Andreea Berecleanu.