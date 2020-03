Apelul disperat al cadrelor medicale din Arad: Plange toata sectia ATI. In spital este panica

Medicii și asistentele spitalului din Arad au contactat, imediat după decesul bărbatului în vârstă de 64 de ani, presa locală pentru a face publică situația din cadrul instituției medicale.

Conform specialarad.ro, bărbatul în vârstă de 64 de ani a murit infectat cu coronavirus, iar din sursele oficiale reiese faptul că acesta a fost internat în stare gravă pe data de 20 martie, iar ulterior a fost intubat la secția de Anestezie și Terapie Intensivă(ATI). Pacientul a fost testat pentru coronavirus abia pe 23 martie, ziua în care a și decedat la Timișoara, unde a fost transportat de către un echipaj SMURD.

Un medic al spitalul din Arad ridică semne de întrebare în situația în care pacientul în cauză nu a fost internat la Spitalul TBC, pregătit special pentru persoanele infectate cu coronavirus și a rămas la Spitalul Județean. Grav este faptul că bărbatul a prins patru ture de infirmieri și asistenți, tura de la UPU, radiologie și ATI.

„Mă întreb dacă au fost respectate niște proceduri în legătură cu pacientul ăsta. Mă întreb de ce a stat pacientul ăsta atâtea zile în Spitalul Județean, din moment ce au golit Spitalul TBC pentru cei suspecți de coronavirus? Oare s-au respectat anumite proceduri și anumite circuite de la bun început? Gândiți-vă numai că, dacă a ajuns la UPU, a intrat în contact cu cei de acolo. Probabil a trecut pe coridoare, pe la radiologie, pe etaj și la ATI. Deci, teoretic, omul ăsta a prins în spital vreo patru ture de infirmieri și asistenți, plus toată tura de la UPU, plus radiologia, plus ATI. Câte persoane au intrat în contact cu el?”, declară unul dintre medicii din Spitalul Județean Arad.

Medicii spitalului Județean își fac griji în contextul în care este posibil să fi contact virusul și să îl fi răspândit.

„Mă întreb doar câte persoane din spital au intrat în contact cu pacientul ăsta? Deocamdată nimeni nu știe răspunsul ăsta. Aici, în spital, e panică. Toți se gândesc că poate au luat virusul de la el și apoi l-au dat mai departe. De ce nu l-au dus la TBC, că doar au pregătit spitalul pentru pacienți ca el. Trebuie să ne gândim că, după ce au intrat în contact cu pacientul respectiv, toți oamenii ăia din spital au mers acasă, au mers în diferite alte locații, au mers la cumpărături. Așadar, șansele de răspândire sunt mari, foarte mari”, mai spune un medic arădean.

În ceea ce privește protejarea, medicii se plâng de faptul că primesc o mască pe tură în condițiile în care aceasta ar trebui purtată o oră, maxim două.

„Nu avem nimic. Avem niște **** de măști subțiri. Măștile astea pe care ni le-au dat ei nu au efect. Virusul ăsta are nu știu câți microni, iar dacă nu ai o mască ce are un filtru bun, orice altă mască e inutilă”, ne spune unul dintre medici, în vreme ce un alt coleg de-ai săi ne spune că „ni se dă o mască pe tură. Cum **** să folosesc o mască pe o tură întreagă? O mască de-aia trebuie folosită o oră, poate două, dar nu o tură întreagă. Și ei le spun oamenilor că avem de toate. Avem, pe naiba”.

„Pastorul a fost internat acolo în regim normal. Nu au avut teste. După trei zile l-au trimis la Timișoara, era pozitiv, a murit. Clădirea va fi dezinfectată, dar cadrele medicale? Plânge toată secția ATI efectiv. Sincer, și pe mine mă ia plânsul”, scrie un alt cadru medical.

Cadrele medicale de la Arad sunt speriate, mai ales în contextul în care ar putea ajunge în situația celor 52 de medici infectați cu coronavirus de la Suceava.

„O să ajungem fix ca la Suceava. Eu cred că s-au făcut multe greșeli în cazul ăsta. Gândiți-vă că, dacă o parte din medici, asistente sau infirmieri s-au infectat de la pacientul ăsta, ei infectează tot spitalul. Se aude prin spital că urmează să îi testeze pe toți cei care au intrat în contact cu pacientul depistat pozitiv. Păi îi testează degeaba acum, că există posibilitatea ca rezultatul să iasă fals pozitiv. Dacă vorbim de un contact de 1-2 zile, poate să nu iasă testul pozitiv. Virusul nu are replicare virală suficientă. Deci, în primele zile poate să iasă fals pozitiv. Există șanse să efectiv Spitalul Județean Arad. Punem spitalul pe butuci”, declară un medic.