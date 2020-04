Arădean sosit din Londra ca să-şi vadă mama aflată pe moarte reclamă condiţiile improprii de carantină: "E cumva lagăr de concentrare?"

Andrei a aterizat pe aeroportul din Budapesta, de unde, cu un microbuz, a fost dus, alături de alți pasageri, la vama Borș, unde s-a efectuat controlul de frontieră. De aici a fost transportat într-un centru de carantină din Curtici.

Andrei a putut să plece din Marea Britanie în baza unei „învoiri” emise de Ambasada României în UK, menită să justifice călătoria bărbatului pe timpul pandemiei în baza situatiei familiale. Actul eliberat de ambasadă nu avea, însă, puterea de a-l scuti de perioada de carantină obligatorie pentru toţi cei care intră pe teritoriul ţării, astfel încât tânărul a ajuns într-un centru de carantină din Curtici. Între timp, mama sa a decedat.

Tânărul a solicitat să fie izolat la domiciliu în casa mamei sale, unde nu locuiește nimeni, și asta întrucât condițiile de la centrul de carantină din Curtici sunt improprii acestei activităţi. Andrei împarte camera cu alte trei persoane, doi bărbaţi sosiți din Germania și un altul venit din Bristol.

Tânărul a povestit, pentru aradon.ro, că, pe lângă faptul că aceeaşi baie este folosită de patru persoane, nu are posibilitatea nici să-şi spele hainele, iar persoanele carantinate în centru nu respectă distanţarea socială, plimbându-se pe holuri şi jucând cărţi împreună: „I-am transferat unui prieten bani pe card și mi-a cumpărat fructe și legume și un lighean, pentru că trebuie să-mi spăl hainele și nu există mașină de spălat haine”.

Arădeanul a sesizat condiţiile de cazare la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Arad, de unde i s-a sugerat să facă o reclamație. A întocmit-o şi a trimis-o către DSP Arad și ISU Arad, fără să primească, însă, niciun răspuns.

În respectiva reclamație, Andrei a scris: „Am fost cazate 4 persoane într-o cameră, nu ne cunoaștem și nu am călătorit împreună. Nu am fost testați sau măcar consultați medical înainte. Dacă unul dintre noi este bolnav și îi îmbolnăvește pe ceilalți cine este de vină? Judecând după numărul mare de camere sunt estimați să fie aduși aproape 30 de oameni care circulă și vor circula fără vreo reținere prin clădire. Care sunt măsurile efective ce împiedică transmiterea oricărei boli, nu numai a celei provocate de coronavirus? Dacă statul român plătește 230 de lei de persoana pentru cazare, iar camera este listată pe booking.com la 30 de lire, de ce suntem cazate 4 persoane în cameră? Având în vedere că am locuința mamei goală, nelocuită de nimeni, de ce nu mi se permite efectuarea carantinei acolo și mi se pune siguranța personală în pericol? Ce rost are această carantină dacă persoanele nu sunt aduse în același timp? Dacă eu stau aici 12 zile, iar în ziua 13 vine cineva infectat, carantina nu își mai îndeplinește scopul. Aceste centre sunt cumva echivalentul lagărelor de concentrare?”.

Pentru a fi mai convingător, Andrei a filmat și un videoclip în care prezintă locul de carantină: camera și baia. Explicațiile sunt date în limba engleză pentru că, spune Andrei, „să vadă și să înțeleagă cât mai multă lume cum stă situația”.