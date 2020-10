Ardei iute murat. Cum se prepara ardei iuti murati in otet sau in saramura VIDEO

Consumul regulat de ardei iute poate reduce durerea, poate imbunatati sanatatea cardiovasculara, poate imbunatati digestia. De asemenea, gratie proprietatilor sale, ardeiul iute intareste imunitatea, previne aparitia cancerului la prostate si ajuta in procesul de slabire. Mai mult, ardeiul iute scade tensiunea arteriala, previne aparitia diabetului de tip 2 si a ulcerului la stomac.

Daca nu poti consuma ardei iute crud, poti incerca si varianta murata.

Iata cateva retete de ardei iute murat pe care le poti prepara.

Ardei iute murat in otet

Mod de preparare

Dupa ce-i cumperi, lasa ardeii o zi sau doua, pentru a se inmuia putin. Astfel, nu se vor rupe cand ii asezi in borcan. Se spala si se azasa in borcat cat mai inghesuiti. Se amesteca apa, otetul, sarea si zaharul (optional) si se da la fiert intr-o oala. Cand amestecul a dat in clocot se opreste si se lasa sa se raceasca. Apoi se rastoarna peste ardeii din borcane.

Aceeasi reteta se poate prepara folosindu-se doar otet, fara adaos de apa.

