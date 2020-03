Asistentă româncă din Italia, interviu EXCLUSIV. Mesajul disperat al tinerei: Vă rog să respectaţi regulile VIDEO

Românca lucrează ca asistentă medicală în blocul operator al unui spital din centrul Italia. Femeia spune că în aceste momente situaţia în Italia este destul de gravă. Aceasta îi îndeamnă pe români să fie prudenţi şi să respecte regulile.

Rocco Xavi - Buna ziua, ce functie aveti?

Asistentă - Buna ziua, sunt asistenta medicala intr-un spital din centrul italiei. Lucrez in blocul operator.

Rocco Xavi - Cum e situatia in zona dvs?

Asistentă - Situatia este destul de grava, nu chiar atat de grava ca in Nord, dar incet incet se impanzeste si in Centrul si in Sudul Italiei din cauza celor contagiati din Nordul Italiei, care au inceput sa revina la familiile lor, o chestie care nu trebuie facuta. Fiecare trebuie sa ramana acasa, in locul unde este.

Asistentă - Cum este situatia in spitalul in care lucrati? In Nordul Italiei spitalele sunt intr-un punct critic.

Rocco Xavi - Situatia in spital este primordiala, incercam...s-au stopat activitatile ambulatoriale, se fac doar urgentele si se da spatiul bolnavilor de coronavirus. Sunt in jur de 50 de cazuri in Abruzzo, in crestere bineinteles, este foarte preocupant.

Rocco Xavi - Persoanele din zona dvs respecta decretul italian?

Asistentă - Majoritatea persoanelor cu care am intrat in contact sunt de parere sa respecte decretul, pe strada se vad foarte putine persoane, au inchis aproape toate activităţile comerciale. Încercam toti sa rezolvam situatia, sa ne punem la dispozitie.

Rocco Xavi - Ce credeti despre romanii care s-au intors din Italia, care au fugit din zona rosie?

Asistentă - Absolut nu sunt de acord, nu trebuie facut pasul acesta, chiar daca se simt intr-o tara contaminata si ei cred ca nu sunt contaminati. Nu se poate sti pana nu au facut analiza, pot fi purtatori asimptomatici, nu trebuie sa duca virusul mai departe. Chiar daca sunt sanatosi, fiecare trebuie sa stea in locul unde locuieste.

Rocco Xavi - Considerati ca virusul pana la data de 3 aprilie va fi eliminat? sau va fi dificil asa ceva? Guvernul spune ca interdictia e pana in aprilie. Se va gasi o solutie?

Asistentă - Pana pe 3 aprilie, parere personala si a persoanelor din jur e că e foarte dificil sa se rezolve si sa se termine. În acest moment virusul e in crestere, incercam cu metodele si cu decretul dat de Guvern sa il stopam. În aceste zile e in crestere, nu e in scadere. Nu cred ca pana pe 3 aprilie se va rezolva. Probabil ca va incepe incet-incet sa se diminueze odata cu masurile, daca toti respectam masurile indicate de Guvern.

Rocco Xavi - Ce precautii trebuie sa luam ca sa evitam infectarea?

Asistentă - Trebuie sa luam cu totii precautii, sa ne spalam bine mainile, sa folosim dezinfectanti pe baza de alcool si hipoclorid, sa evitam contactul cu ochii, nasul si gura, sa ne atingem cat mai putin fata, sa folosim, daca suspectam ca avem simptome, masca, sa curatam foarte bine suprafetele pe care le atingem cu dezinfectanti, acoperirea cu cotul la stranut si tuse, trebuie sa aplicam cat mai des aceste precautii.

Rocco Xavi - Daca stai inchis in casa iei coronavirus?

Asistentă - Nu. Cel mai bine este izolarea, daca nu esti bolnav, inchis in casa, daca nu intri in contact cu alta persoana care sa transmita virusul, nu te poti imbolnavi.

Rocco Xavi - Sotul dvs ce spune despre asta? de coronavirus?

Asistentă - Toate aceste lucruri pe care le-am spus si eu...Este ca o gripa, dar mult mai periculoasa. Trebuie sa stam toti foarte atenti, sa mentinem distanta de 1 m intre noi....sa fim toti cat mai prudenti

Rocco Xavi - Sunt multi experti care spun ca vara poate sa dispara virusul...

Asistentă - Este un virus nou, nimeni nu stie cu siguranta cum sa...daca la cald, vara, pentru ca sunt si cateva cazuri si in zonele calde. Asa se spune, ca la temperaturi inalte virusul moare, nu rezista. dar la pacientii cu febra, la 38 de grade virusul inca e rezistent in organism - 1.51

Rocco Xavi - Un sfat pentru romanii din Romania, daca tot a inceput si acolo problema virusului...

Asistentă - Eu am vorbit cu sora mea, cu familia mea, si stiu ca in Romania sunt mult mai prudenti. Aici, precautiile au inceput ACUM, dupa 7000 de cazuri. in ROMANIA sunt putine cazuri si deja scolile s-au inchis. Mi se pare ca romanii sunt deja pregatiti, precauti. Eu ii sfatuiesc sa nu o ia ca pe o vacanta, sa stea inchisi in casa, sa nu mearga in centrele comerciale, sa nu mearga in pub-uri, sa stea in aer liber, dar nu in grup.