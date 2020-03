CORONAVIRUS. Asistentă româncă în Italia: "Nu îmi permit luxul să merg acasă. Sunt frântă, nici la baie nu pot merge"

"Sunt asistentă și în momentul de față mă confrunt cu această urgență medicală. Îmi este și mie frică, dar nu de a merge la cumpărături, ci de a merge la muncă. Îmi este frică pentru că masca s-ar putea să nu acopere cum trebuie fața, sau că m-am atins din greșeală cu mănuși murdare, sau că poate lentilele ochelarilor nu îmi acoperă complet ochii și ceva a trecut de ele. Sunt obosită fizic pentru că dispozitivele de protecție sunt proaste, costumul de laborator te face să transpiri și odată îmbrăcat, nu mai pot merge la baie sau să beau ceva pentru șase ore.

Sunt obosită psihologic, la fel ca toți colegii mei care au fost în aceeași situație de câteva săptămâni, dar asta nu ne va opri din a ne face treaba, așa cum am făcut-o mereu. Voi continua să am grijă de pacienții mei, pentru că sunt îndrăgostită de job-ul meu. Cer oricui citește această postare să nu invalideze efortul pe care îl facem, să fie altruiști, să stea acasă și astfel să îi protejeze pe cei care sunt cei mai fragili. Noi, tinerii, nu suntem imuni la coronavirus, și noi ne putem îmbolnăvi, sau mai rău, te putem îmbolnăvi pe tine. Nu îmi permit luxul de a merge înapoi la casa mea în carantină, trebuie să merg la muncă și să îmi fac treaba. Făceți-o și voi pe a voastră, vă rog frumos" a scris asistenta pe contul său de socializare.

Autoritatile din Italia au anuntat bilantul ultimelor 24 de ore al cazurilor depistate pozitiv cu noul coronavirus si al mortilor. A fost cea mai neagra zi de la izbucnirea pandemiei de coronavirus. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 4.207 de cazuri noi, iar 475 de persoane au murit.Italia a ajuns astfel in total la 37.513 cazuri, iar 2.978 de persoane au murit. 4.025 de persoane au fost declarate vindecate in Italia.