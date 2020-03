Astronauţii NASA au făcut anunţul. Salata cultivată în spaţiu este nutritivă şi sigură pentru consum

Într-un raport publicat în jurnalul Frontiers In Plant Science se arată că salata cultivată în spaţiu este similară din punct de vedere al compoziţiei cu mostrele crescute pe Pământ, unele dintre plante fiind chiar mai bogate în anumite elemente, printre care potasiu, sodiu şi zinc.



Experimentul a implicat culturi cultivate în unităţi cu sol sigilate, sub lumină roşie produsă de becuri LED, timp de 33 până la 56 de zile.



Astronauţii aflaţi la bordul Staţiei Spaţiale Internaţional (ISS) au udat în mod intermitent culturile prin injectare prin intermediul unui tub.



Odată ajunse la maturitate, plantele au fost recoltate şi fie au fost consumate, fie au fost congelate şi trimise pe Pământ pentru analize.



Deşi salata prezenta niveluri ridicate de bacterii, nu conţinea microorganisme periculoase, precum E.coli sau Salmonella.



Se estimează că această capacitate de cultivare cu succes a plantelor în spaţiu are rol crucial pentru misiunile de lungă durată, precum prima misiune cu echipaj uman a NASA pe Marte, programată pentru următorul deceniu.