Aterizare de urgenţă pe un aeroport din Londra! Un bilet privind o ameninţare cu bombă a fost găsit în toaletă VIDEO

"Acum am scos în siguranţă toţi pasagerii din avion. Aeronava rămâne într-o zonă izolată la Stansted şi ancheta noastră este în desfăşurare", a declarat poliţia din Essex.

Zborul Ryanair nu a mai ajuns la Dublin şi a fost deviat către Aeroportul Stansted unde poliţiştii din Essex a efectuat verificări. Două avioane Typhoon RAF au escortat avionul din momentul în care pilotul a efectuat un apel de urgenţă. Aterizarea s-a realizat în condiţii de siguranţă la ora locală 18:40, potrivit sursei citate de Mediafax.

Looks like two eurofighters? Circling stansted airport... #stansted #stanstedairport pic.twitter.com/JmORybxx7l