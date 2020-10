Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR, scenariu BOMBĂ după numirea lui Iordache la Consiliul Legislativ. "Votul nu este valabil"

Zegrean a explicat la Digi24 că a aflat că Florin Iordache a fost propus preşedinte al Consilului Legislativ "ieri la 12". "Ştiu doar din presă şi din deducţii logice", a afirmat el.

Fostul preşedinte CCR a explicat că liderul grupului PNL din Camera Deputaţilor i-a propus să fie preşedinte al Consiliului Legislativ, însă a obţinut doar 41 de voturi, câţi parlamentari liberali au fost în sală.

Zegrean afirmă că votul prin care Florin Iordache a fost instalat preşedinte la Consiliului Legislativ nu este valabil.

"Votul nu este valabil pentru că în legea de organizare a Consiului Legislativ scrie că preşedinele şi şefii de secţie sunt aleşi prin votul majorităţii deputaţilor si senatorilor.

187, cât a fost rezultatul nu reprezintă majoritatea deputaţilor şi senatorilor", a menţionat fostul judecător constituţional.

Fostul preşedinte CCR susţine că e nevoie de majoritatea necesară în Parlament pentru adoptarea unei moţiuni de cenzură.

Augustin Zegrean a făcut referire la prevederile legii 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ.

Art. 7. - (1) Consiliul Legislativ este condus de presedintele consiliului, iar fiecare sectie de un presedinte de sectie.

(2) Presedintele Consiliului Legislativ si presedintii de sectii se numesc prin votul majoritatii deputatilor si senatorilor, reuniti in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului, pe baza a cite trei propuneri ale birourilor permanente pentru fiecare functie, cu avizul comisiilor juridice reunite. Acestia isi exercita atributiile de la data depunerii, in mod individual, a juramintului prevazut la alin. (3) in fata presedintilor celor doua Camere.

Mai mult, Zegrean afirmă că mandatul preşedintelui Consiliului Legislativ nu este unul "pe viaţă", menţionând că este posibil ca social-democratul să fie revocat din funcţie după formarea noului Parlament.



"Avem ca precedent Avocatul Poporului. A fost revocat de Parlament", a menţionat Zegrean.