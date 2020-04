Autorităţile din Sibiu nu sunt informate despre numărul bolnavilor de coronavirus din judeţ. "Oficial vă spun că suntem nebuni la cap"

Turnul Sfatului scrie că luni au apărut primele semne că informaţiile despre situaţia infecţiilor cu noul coronavirus nu circulă corect nici măcar între autorităţi. Prefectura Sibiu a transmis o informare venită din partea Institutului Național de Sănătate Publică privind numărul de cadre medicale testate şi descoperite cu infecţii cu SARS-CoV-2.

"Conform raportărilor către INSP din teritoriu, în prezent, în țara noastră au fost înregistrate un număr 285 cadre medicale infectate cu noul coronavirus”, se arată în informarea în care erau prezentate defalcat pe judeţe cazurile de infectări cu noul coronavirus în rândul medicilor, asistenţilor medicali, infirmierelor, îngrijitoarelor şi a personalului auxiliar.

La acel moment, printre cele 13 judeţe nu se regăsea, însă, Sibiul, cu toate că era cunoscută situaţia asistentului medical de la Spitalul Judeţean care se afla sub tratament, notează sursa citată.

Cazul său a fost confirmat oficial sâmbătă, inclusiv de conducerea Spitalului Judeţean. Cu toate acestea, acesta nu figura în statisticile oficiale de luni după-amiaza.

Semnele de întrebare s-au înmulţit şi după producerea primului deces din cauza noului coronavirus în Sibiu. Este cazul unei femei de 65 de ani, internată în cursul zilei de vineri, confirmată cu COVID-19 în cursul zilei de sâmbătă şi decedată în cursul zilei de luni. Cele 38 de persoane cu care ea a intrat în contact au fost plasaţi în izolare marţi. Conform Turnul Sfatului, la nivelul judeţului Sibiu existau în cursul zilei de luni aproape 20 de persoane confirmate pozitiv cu noul coronavirus (COVID-19).

Conform sursei citate, col. Cosmin Balcu, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, cel care conduce operaţiunile la nivelul judeţului odată cu decretarea stării de urgenţă, a precizat, luni, căla nivelul judeţului nu era raportat niciun caz de infecţie cu noul coronavirus.

"Oficial vă spun că suntem nebuni la cap. DSP-ul ne-a raportat azi, la orele 17:00, zero «pozitivi» și zero decedați în județul Sibiu. Datele pe care le primim de la Direcția de Sănătate Publică Sibiu la Centrul județean de coordonare și conducere a intervenției sunt cu zero pozitivi și cu zero decedați. Este incredibil ceea ce se întâmplă. Suntem în 2020 și unii trăiesc în 1900 toamna. Ca să ne dăm mari, că avem zero”, a afirmat Cosmin Balcu.

Şeful ISU Sibiu susţine că e nevoit să se bazeze pe date pe care le obţine din alte surse decât din informările Direcţiei de Sănătate Publică.

"Gândiți-vă în ce situație sunt eu pus, în calitate de comandant al acțiunii! Ne mințim și nu este în regulă”, a mai spus Cosmin Balcu, pentru Turnul Sfatului.

Vorbind despre amploarea "dezinformării" din datele oficiale prelucrate de DSP Sibiu, Cosmin Balcu spune că a fost şi el testat pentru noul coronavirus în urma infectării senatorului liberal Vergil Chiţac. În evidenţele furnizare de DSP Sibiu, cazul său apare ca fiind în teste.

"Au trecut 20 de zile de atunci și sunt comandatul acțiunii. E grav, foarte grav ce se întâmplă", susţine şeful ISU Sibiu.

De cealaltă parte, Gabriel Budescu, şeful Direcţiei de Sănătate Publică Sibiu a respins acuzaţiile potrivit cărora DSP nu ar fi emis informări corecte despre numărul de cazuri de sibieni infectați cu noul coronavirus sau cel al deceselor.

El a făcut referire la un tabel ”foarte clar” pe care DSP l-a transmis chiar în ziua respectivă către ISU, tabel care a fost prezentat mai apoi din nou factorilor de decizie. Gabriel Budescu a arătat că va reveni cu noi precizări în cursul zilei de marți, când nu a mai putut fi contactat, însă, de Turnul Sfatului.

Cât despre situația asistentului medical care a fost înștiințat de sâmbătă că are noul coronavirus, iar în statisticile de luni cazul său nu apărea, Budescu a pus această situație pe seama autorităților centrale.

"Probele se recoltează la nivel local, iar rezultatele ajung la Centrul național de control și de acolo, mai apoi, se transmit către noi, către direcțiile de sănătate publică. Pentru că această informație trebuie să o aibă mai întâi Centrul strategic. Deci, dacă pe surse a apărut informația, iar eu nu am acel document de la Centrul strategic, eu nu am cum să comunic mai departe", a spus Budescu.

Mai mult, prefectul judeţului Sibiu, Mircea Crețu, a precizat că, în cazul persoanei confirmată sâmbătă cu noul coronavirus şi decedată, măsurile de instituire a autoizolării au fost dispuse marţi deoarece atunci au început inspectorii DSP ancheta.

"Până nu s-a încheiat ancheta epidemiologică a DSP-ului nu puteam să luăm măsurile adecvate. Imediat ce am avut ancheta și raportul terminate am luat măsurile care se impun. Sunt 38 de persoane care sunt izolate și așa mai departe", a declarat Mircea Crețu, pentru sursa citată.

Cât despre cazul asistentului medical ce nu apare în statisticile oficiale, prefectul a afirmat că este nevoit să aştepte, la rândul său, răspunsuri de la Direcția de Sănătate Publică Sibiu.

"Și în cazul asistentului medical am dispus, prin adresă scrisă, realizarea unei anchete epidemiologice și aștept rezultatul final. Și mai este un caz pentru care am dispus același lucru. Până nu se încheie anchetele nu pot să iau măsurile legale, pentru că doar DSP-ul poate să propună. Nu altcineva”, a mai adăugat prefectul, la întrebările Turnul Sfatului.