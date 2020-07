Autostrada Comarnic-Braşov, mai aproape de finalizare. Ministerul Transporturilor a semnat un memorandum cu BERD: Este o garanţie

"Azi pot să confirm că autostrada Comarnic-Brașov a făcut un pas înainte în a se realiza. În urmă cu câteva zile, Ministerul Transporturilor a semnat un memorandum cu cu BERD. În ceea ce privește Autostrada Ploiești-Brașov vrem să avem asistență tehnică la realizarea documentației, construire procurarea și operarea autostrăzii", a spus Bode la Digi24.

Ministrul a menţionat faptul că la sfârţitul lunii decembrie se va putea semna contractul pentru execuţia tronsonului de 5,5 kilometri, dacă nu vor exista contestaţii.

„Înseamnă următorul scenariu. Am împărțit în mai multe loturi acest obiectiv. Am constatat că un tronson din această autostradă, varianta ocolitoare Comarnic, 5,2 km, are studiu de fezabilitate realizat în condiții în care putem să scoatem la licitație proiectare și execuție. Credem că undeva la începutul lunii octombrie, până atunci demarăm procedura, în octombrie finalizăm depunerea ofertelor pentru proiect și execuție, 5,5 km, iar la sfârșitul lunii decembrie vom semna contractul, dacă nu vom avea contestații, pentru execuția acestui tronson", a spus ministrul.

De asemenea, în luna octombrie ar putea fi depuse oferte pentru tronsonul Comarnic Brașov pentru finalizarea studiului de fezabilitate și întocmirea proiectului de execuție.