Articol publicat in: Politica

Avertismentul lui Dan Barna înaintea votului pentru noul Guvern. Ce condiţii pune USR pentru a susţine Cabinetul Orban

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele Uniunii Salvaţi România(USR), Dan Barna, este de părere că în acest moment nu există o majoritate funcţională în Parlament aşa cum consideră preşedintele Klaus Iohannis şi premierul desemnat Ludovic Orban. În schimbul susţinerii Cabinetului lui Ludovic Orban, Dan Barna a anunţat că a solicitat PNL revenirea la alegerile în două tururi pentru primari, abrogarea legii recursului compensatoriu şi votarea iniţiativei "Fără penali". "Acum câteva zile am avut o întâlnire cu premierul desemnat, în care am menţionat obiectivele USR pentru acordarea votului de învestitură guvernului minoritar PNL. Aceste condiţii sunt "Fără penali în funcţii publice", este o iniţiativă susţinută de un milion de cetăţeni care a îndeplinit toate condiţiile legale, trecând şi de Curtea Constituţională, alegerea primarilor şi preşedinţilor de consililii judeţene în două tururi, o modificare a legislaţiei şi revenirea la democraţie în plan local şi abrogarea legii privind recursul compensatoriu prin care au fost eliberaţi deja 20.000 de infractori, mulţi dintre ei pentru fapte de violenţă", a anunţat Dan Barna, la Palatul Parlamentului. SONDAJ PNL. Cifrele de pe masa lui Klaus Iohannis. Dan Barna şi Viorica Dăncilă, umăr la umăr pentru LOCUL 2 "Astăzi va avea loc comitetul liderilor, iar liderul nostru de grup va solicita introducerea pe ordinea de zi a acestor proiecte de lege şi sperăm ca acest lucru să se întâmple şi solicităm tuturor parlamentarilor care au votat moţiunea de cenzură să vină alături în susţinerea acestor iniţiative, care nu presupun nimic complicat, sunt proiecte pe care PSD le-a blocat în trecut, dar sunt proiecte pe care ni le cer cetăţenii României. USR nu a solicitat poziţii, nu a solicitat funcţii sau beneficii particulare, a solicitat nişte reglementări, nişte modificări de legislaţie prin care ar fi fost clar pentru români că lucrurile intră într-o logică normală de însănătoşire a societăţii", a mai spus liderul USR. Liderul USR i-a avertizat pe preşedintele Klaus Iohannis şi pe preşedintele PNL că în acest moment nu există o majoritate în Parlament care să poată impune un Guvern şi România riscă o criză politică majoră.

"Dacă nu există majoritate, înseamnă că rămânem în continuare într-o criză politică majoră. Miza acestor două zile de Parlament sunt tocmai încercarea şi testarea acestei majorităţi pentru că am solicitat acest lucru premierului desemnat şi PNL pentru că ei sunt cei care îşi asumă guvernarea şi cei care spun că există o majoritate. Dacă există o majoritate, nu e niciun fel de dubiu că aceste măsuri absolut necesare pentru cetăţeni, nu sunt în beneficiul USR, dacă ele sunt adoptate, lucrurile sunt foarte clare. (...) Sunt două zile de Parlament în care noi am solicitat dovedirea existenţei majorităţii. În momentul încare nu avem o majoritate, nu cred că mai suntem într-o situaţie de vot", a mai afirmat Dan Barna. loading...

