Avocatul familiei Măceşanu, despre dispariţia Alexandrei: "Le-aş pune viaţa în pericol dacă aş spune unde sunt fetele"

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Avocatul familiei Alexandrei a vorbit la România TV despre evoluţia anchetei în cazul dispariţiei fetei, spunând că a fost audiat un italian în acest caz, iar italienii vor deschide şi ei prorpia lor anchetă legată de acest caz. "Indiciile sunt multe şi suficiente aşa cum a relatat Cumpănaşu. Sunt indicii temeinice care să indice reţelele şi membrii care au participat la răpirea acestor fete, aici vorbim exact de membrii familiei inculpatului Dincă", a declarat Aurel Moldovan, avocatul familiei Măceşanu. Întrebat dacă anchetatorii din România colaborează cu cei din Italia, avocatul a răspuns: "Ar fi bine, avem nevoie de anchetă în Italia. Cumpănașu mi-a comunicat că urmează să se desfășoare o anchetă la cererea dânsului. El a fost la un post important RAI 1 sau 3. Și cei de acolo i-au promis că îl vor ajută în aflarea adevărului și soluționare. Aici se încearcă soluționarea într-un mod neadecvat, trimiterea în instanță pe infracțiunea de omor calificat. Nu e în regulă, pentru că nu ar mai avea competență să soluționeze această cauză". Citeşte şi Alexandra Măceşanu a fost văzută în Italia. Mesajul halucinant pe care i l-a transmis unei alte românce Aurel Moldovan nu vrea să dea în schimb niciun indiciu cu privire la unde se află fetele. "Nici dacă aș avea indicii nu aș spune, le-aș pune viața în pericol. Nu poți să te joci cu viețile lor, cu niște oameni care acționează în favoarea noastră, acest lucru trebuia făcut de organul de urmărire penală și nu de investigatori particulari plătiți de Cumpănașu". Avocatul mai spune totuşi că a fost audiat şi un italian în această anchetă. "Joi a fost audiat. Eu am ajuns la 10 si el a venit la 9 fără 10. Pe mine m-a chemat cu o oră mai târziu, să nu pot să particip la declaraţii", a dezvăluit Aurel Moldovan. loading...

