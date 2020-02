Bănicioiu, după confirmarea coronavirusului în cazul italianului întors din România: Câteva greşeli deja sau făcut, să evităm altele

"Având in vedere cazul pacientului care venea din Romania depistat cu infecția respectiva in Italia ar trebui sa intram pe ultimii metri ai pregătirii noastre pentru astfel de cazuri in Romania.

Citeva greșeli deja s au făcut , haideți sa evitam producerea altora :

1. Nu mai publicați locațiile carantinelor !!! Este și ilegal și contraproductiv !

2. Intariti controlul pe toate tipurile de puncte de frontiera - terestre , aeriene și fluviale . Sunt puncte terestre care nu au asigurat un control eficient - cred ca MAI ar trebui sa le știe pina acum !

3.Refaceti urgent stocurile de materiale sanitare !nu așteptați pina in Martie !!!

vezi mai jos declarațiile directorului unifarm !

4. Ministerul Sanatatii sa împuternicească ONAC sa cumpere urgent materiale sanitare și sa refacă stocurile

5. Elaborați rapid un ghid preluat de la OMS pentru DSP uri in sensul de a aplica protocolul internațional pentru un posibil astfel de pacient

6.atentie la resursa umană deficitara in unitățile sanitare - trebuie informați și pregătiți urgent pentru aceasta situație

7. Verificați standardul dezinfectantilor și modul de aplicare in unitățile sanitare

8. Comunicare interinstituțională mai buna

Stocul UNIFARM, compania care păstrează medicamentele pentru o eventuală epidemie a unui virus în România, este gol. Informaţia a fost confirmată şi de directorul instituţiei.

