Bărbatul de 39 de ani care şi-a deschis o afacere în plină criză: "Dacă nu suntem optimişti, nu suntem antreprenori"

„Am avut mulți prieteni care ne-au spus: <>. Noi suntem antreprenori, este un nivel de risc când ești antreprenor. Și, ca antreprenor, eu sunt un optimist. Dacă nu suntem optimiști, nu suntem antreprenori. Am spus: <>. Eu am observat că eMag și CEL.ro vând destul de bine produse electronice, între 30% și 50%, am citit în presă. Și atunci, pentru business-ul nostru este momentul potrivit.

Și oricum avem deja o echipă și plătim salariile și atunci e mai bine că am lansat pe 6 aprilie. Suntem 5 persoane până acum. Avem planuri de creștere destul de abițioase, anul viitor vrem să ne extindem în alte țări din regiune, începând cu Bulgaria”, a spus Gregoire Vigroux pentru StartupCafe.ro. Telefoanele sunt aduse din Germania și din țările scandinave, printr-un partener. „De ce de acolo? Pentru că în Germania și Scandinavia rata de schimbare a telefonului este foarte mare, oamenii își schimbă telefonul în fiecare an”, explică Gregoire. „Am avut foarte mult noroc. Afacerile sunt și despre noroc” În viitor, omul de afaceri francez vrea să lanseze la București și o firmă de corporate carpooling, care să transporte cu autoturisme angajații unor corporații din România, pe drumul de acasa la job și înapoi. „Seamănă mai mult cu Bla Bla Lines, o filială din Bla Bla Car, care se ocupă de corporate carpooling”, a mai explicat el. Gregoire Vigroux a venit prima dată în România în 1991, când era copil, tatăl său fiind expat la București. Apoi, în 2007 a revenit în România și a deschis o firmă de call center, Call Point. „Am avut foarte mult noroc. Afacerile sunt și despre noroc. Am început cel mai bun business - call center, în cel mai bun timp - 2007, în cel mai bun loc - București”, spune el acum.