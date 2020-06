Băutura care produce grăsime de depozit pe burtă. Avertismentul nutriţionistului Mihaela Bilic

"Când vine vorba de un desert, niciodată mintea noastră nu o să asocieze o băutură cu o prăjitură chiar dacă câteodată conținutul caloric e similar. Organismul nu numără caloriile venite din lichide, le consideră apă, prin urmare nu satură și nici mare satisfacție nu produc.

Nu consumați caloriile în formă lichidă- este recomandarea esențială când vorbim de siluetă. Apa cu mult zahăr(așa cum avem în băuturile răcoritoare) și apa cu multă fructoză(așa cum avem în sucurile naturale) nu fac decât să încarce ficatul cu „materie primă" din care se produce ușor grăsime de depozit-și nu oriunde, ci pe burtă/abdomen. Dar înapoi la gust, acolo unde silueta și sațietatea sunt sabotate din plin. Ei bine, nici satisfacția gustativă nu e pe măsura aportului energetic, dacă ne gândim ce puțin ne bucurăm de aroma celor 7 lingurițe de zahăr dintr-un pahar de suc.

7 lingurițe de zahăr într-un pahar

Dacă am consuma zahărul echivalent sub formă de prăjitură sau ciocolată, simțurile noastre ne-ar mulțumi! Mereu m-am întrebat de ce e nevoie de 7 lingurițe de zahăr într-un pahar de suc, când 2-3 ar fi suficiente să îndulcească licoarea. Dacă ai punea atâta zahăr într-o limonadă făcută în casă, ar fi imposibil să o bei", a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.

De ce nu percepem gustul intens dulce al unui suc

„Atunci cum se face că nu percepem gustul intens dulce al unui pahar de suc? Răspunsul e năucitor de banal: zeama de lămâie, concentratul de fructe, sarea și dioxidul de carbon „ascund" zahărul. Mai simplu spus, tot ce e acrișor și/sau acidulat taie din dulceață. Și ca răul să fie și mai rău, temperatura poate „sabota" și ea percepția: cu cât un lichid e mai rece, cu atât PARE mai puțin dulce. Atunci să nu ne mai mirăm că toate sucurile sunt servite reci, la temperatura camerei ar fi leșinătir de neapetisante.

Data viitoare când veți simți nevoia să vă răcoriți și să vă hidratați cu un pahar de suc, întrebați-vă pragmatic: n-ați prefera un pahar de apă și o mică prăjitură? Nu de alta, dar „bugetul" caloric e similar, însă plăcerea și satisfacția sunt incomparabile", a mai precizat medicul nutritionist.