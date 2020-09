Caz revoltător! Bebeluş mort din cauza unor probleme cu inima, deşi medicii au spus că are alergie alimentară

Copilul a fost văzut de opt medici, a stat internat în spital timp de 14 zile şi nimeni nu a descoperit că cel mic suferea de o malformaţie cardiacă. Primul medic i-a îndreptat pe părinţi pe o pistă greşită, iar din acel moment a început calvarul. Acesta susţinea că bebeluşul are o alergie alimentară şi l-a internat şapte zile în spital cu un tratament specific. Starea celui mic se agrava în fiecare zi, iar părinţii au fost şi la medicii din spitalele private, care mergeau pe ideea primul medic.

La trei luni de la prima consultaţie, bebeluşul de doar şase luni a murit la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iaşi. După autopsie s-a dovedit faptul că cel mic nu avea alergie, ci o malformaţie cardiacă. David a dat primele semne care îi prevesteau decesul încă din primele 14 zile petrecute în spital, conform bzi.ro.

„După 6 ani de zile, am revenit în țară din Germania cu cei doi copii ai noștri. Ne-am gândit că e momentul să revenim acasă pentru că aveam absolut tot ce o familie tânără își poate dori. Pentru că eram în pandemie, am fost băgați în carantină într-o pensiune din Vatra Dornei. Acolo am stat 14 zile. În cea de-a cincea zi de carantină, David a început să se simtă rău. Vărsa și avea 15 scaune diareice. Abia mai putea respira. Am contactat medicul de la Direcția de Sănătate Publică din Vatra Dornei, care mi-a promis că va veni să-l vadă. Nu a fost așa. Timp de 9 zile, până s-a terminat perioada de carantină, l-am văzut pe David chinuindu-se", spune Adriana Horceag, mama lui David.

Niciun medic nu s-a apropiat de centrul de carantină în care era cazată familia, deşi mama a sunat în disperare. În momentul în care au ieşit din carantina, cei doi soţi au mers la un cabiet privat din Vatra Dornei, unde medicul le-a recomandat să îl trateze pe cel mic cu medicamente pentru digestie.

"Mi-au spus că cel mai probabil are o indigestie și ne-a dat medicamente pentru dureri de stomac, balonare și săruri de hidratare. Am urmat tratamentul prescris, însă David se simțea din ce în ce mai rău. Atunci am decis să mergem la un spital de stat și am mers în Vatra Dornei. Acolo, medicii ne-au spus că este peste competența lor ceea ce se întâmplă cu cel mic și m-au trimis la Cluj. La Cluj am stat internați 7 zile. Medicul Kinga Cristina Slăvescu mi-a spus că mă ține în spital pe post de oaspete, că David are o simplă alergie alimentară, este suspect de enteropatie alergică, are tulburări de alimentație și distrofie precoce", povestește mama.

După primele şapte zile de internare, medicii i-au făcut ecografii şi analize de sânge celui mic, acesta fiind diagnosticat cu alergie. Starea celui mic se agrava pe zi ce trece, iar mama a decis să facă programări la diverşi medici alergologi.

"Am făcut programări la medici alergologi privați. Nimeni nu a găsit că cel mic ar avea vreo alergie. Chiar și eu mi-am făcut testele specifice, gândindu-mă că, alăptându-l, poate nu-i priește vreun medicament. Am mers la dr. Aliss Azoicăi, medic alergolog, care nici nu a vrut să se apropie de copil din cauza pandemiei de COVID-19. Mi-a spus că nu are de ce să-l vadă. Am început să nu mai mănânc diverse alimente doar din frica că-i pot face rău. I-am dat un e-mail medicului, în care i-am explicat că starea lui David se înrăutățește. Mi-a spus să îl trec pe lapte praf. Așa am și făcut. Copilul mânca 2-3 minute, apoi se oprea. Respira greu și plângea necontenit. În ziua de 30 august, starea lui David s-a agravat și de la Vatra Dornei am fost transferați în Suceava. Acolo, medicii au considerat că este peste compentența lor și ne-au transferat la Iași", adaugă Adriana.

În momentul în care David a ajuns la spital, medicii au rămas şocaţi de starea micuţului. După mai multe analize amănunţite a existat suspiciunea că bebeluşul are edem pulmonar și insuficiență cardiacă, fiind prima dată când acesta a primit acest diagnostic.

„Medicii de la Iași l-au consultat și mi-au spus că are probleme cu inima. Nici prin cap nu îmi trecuse că ar putea fi vorba despre așa ceva. Dintre toți medicii care l-au consultat, niciunul nu a ridicat suspiciunea că David ar avea vreo problemă la inimă. Atunci mi-am explicat, abia, de ce băiețelul meu dormea numai în brațele mele în poziție verticală. Nu putea respira micuțul. Toți medicii la care am fost mi-au spus că are un ritm cardiac normal", mai spune mama lui David.

"Când am vorbit cu medicul legist, nu mi-a venit să cred ceea ce aud. L-am întrebat dacă David avea alergii, răspunsul a fost „nu!". Problemele digestive erau doar un alt simptom al problemelor cardiace. Copilul meu, consultat de atâția medici, a suferit de o malformație la inimă pe care nimeni nu a descoperit-o. Totodată, medicul legist mi-a spus că numai unul dintre plămâni funcționa. Cum să fie posibil să fie consultat și ascultat de atâția medici și niciunul să nu depisteze că ar fi măcar o problemă la inimă sau la plămâni? Eu asta nu-mi pot explica. Am ales să spun povestea mea presei pentru a împărtăși cu cât mai mulți părinți experiența noastră tragică. Să fie mai atenți când este vorba de consultul medical pentru copilul lor. Nu trebuie niciodată să meargă pe prima pistă oferită de un singur medic!", adaugă Adriana.