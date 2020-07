Bernie Ecclestone, în vârstă de 89 de ani, a devenit tată de băiat: "Sunt atât de mândru"

Băieţulul, care va primi numele Ace, s-a născut în Elveţia. “Totul a fost foarte uşor. În 25 de minute a venit pe lume”, a declarat Fabiana Flosi pentru Blick. Bernie Ecclestone s-a declarat mândru: “Avem un fiu numit Ace. Sunt atât de mândru!”.

Acesta este primul fiu al lui Ecclestone, care mai are trei fete, din căsătorii anterioare. Cea mai în vârstă, Deborah, din prima căsătorie, cu Ivy Bamford, are 65 de ani. Cu a doua soţie, Slavica Radici, Ecclestone are două fete, Tamara şi Petra, de 35, respectiv 31 de ani. Ecclestone are totodată cinci nepoţi.

Bernie şi Fabiana s-au căsătorit în 2012, în Elveţia.

Bernard "Bernie" Charles Ecclestone a fost îndepărtat de la conducerea Formula One Group, administratorul drepturilor comerciale ale F1, la începtul anului 2017, când noul patron al Marelui Circ a devenit societatea americană Liberty Media.

Sub conducerea lui Ecclestone, F1 a generat venituri de la 12 milioane de dolari la începutul anilor 90 până la 1,8 miliarde de dolari în 2014, bani proveniţi de la sponsori, televiziuni, organizatori de mari premii, turism şi merchandising.