Bianca Drăguşanu şi Alex Bodi s-au împăcat la nici o lună de la divorţ. Primele declaraţii: "Am aterizat forţat în casa lui"

„Am aterizat forțat în casa lui. Eu respect legea, dar am venit pentru că trebuia să semnăm un contract care presupune niște cauze de confidențialitate și sunt la stadiul de discuții, despre ce trebuie să se întâmple. Eu sunt supărată, rănită, dezamăgită, dar sunt de acord să îi dau un timp în care să văd că ceea ce spune este echivalent cu ceea ce face.

În momentul acesta îi dau ocazia să construiască ceva ce a stricat de unul singur. În momentul acesta construim. Eu consider că nu am greșit cu nimic și asta consideră și el.

Indiferent de situație nu trebuia să ajungem la asemenea atitudine. Încercăm să ne ducem pe un drum frumos.', a mărturisit Bianca Drăgușanu pentru Antena Stars.

Alex Bodi rupe tăcerea despre relaţia cu rusoaica Daria Radionova

Alex Bodi a fost acuzat că ar fi avut o relație extraconjugală cu Daria, o afaceristă excentrică ce trăiește la Londra. De altfel, cei doi au fost văzuți la un moment dat împreună, când Bodi nu divorțase încă de Bianca.

Deoarece speculațiile au continuat, afaceristul a ţinut să clarifice lucrurile, dacă rusoaica a fost sau nu motivul separării lui de blondină.

„Hai să îți spun… Eu pe Daria am cunoscut-o cam acum o lună. Eu am avut o întâlnire cu câțiva oameni de afaceri și bancheri, la care a venit și fata aceasta care însoțea pe unul dintre partenerii mei de discuție. Atunci ne-am cunoscut iar ea s-a împrietenit cu iubitele prietenilor mei, au ieșit de câteva ore în oraș, și-au făcut unghiile împreună, chestii de genul ăsta. Așadar, să fie clar, eu nu am nici o treabă cu fata asta. Acesta este adevărul”, a declarat Alex Bodi pentru WOWbiz.ro.