Boală misteriosă asociat cu COVID-19 care a fost observată la copii apare acum şi la tinerii

Medicii au diagnosticat sindromul inflamator la un pacient de 20 de ani din San Diego. În plus, un pacient de 25 de ani din New York a fost și el diagnosticat, potrivit The Washington Post. Alte cazuri similare au fost anunțate și la pacienți de aceeași vârstă care erau internați la Centrul Medical Universitar Langone din New York.

Simptomele sindromului pot varia. Acesta este numit „multisystem inflammatory syndrome" (MIS-C) în cazul copiilor. Pacienții tind să aibă simptome similare cu cele ale bolii Kawasaki, o boală rară a copilăriei care provoacă inflamația pereților vaselor de sânge. În cazurile grave poate duce la leziuni ale inimii. Simptomele pot include febră, durere abdominală, greață, diaree, dureri ale gâtului, iritații, oboseală și ochi injectați, potrivit Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din SUA.

În cazul copiilor cu vârste fragede, simptomele sindromului par să semene cu cele ale bolii Kawasaki. Totuși, adolescenții și adulții tineri au un răspuns inflamator de amploare care implică inima și alte organe.

„Cei cu vârste mai mari au parte de simptome mai grave", spune dr. Jennifer Lighter, specialist în boli infecțioase pediatrice de la NYU Langone.

Există temeri că sindromul ar putea trece neobservat la adulți, în mare parte din cauza faptului că mulți doctori din afara cadrului pediatric nu au văzut niciodată boala Kawasaki.

Medicii de la Spitalul de Copii Rady din San Diego, acolo unde a fost diagnosticat pacientul de 20 de ani, implementează acum un sistem de scanare a adulților pentru boală. Medicii colaborează cu oficialii în sănătate pentru a transmite avertizări despre sindrom.

Medicii care tratează adulți trebui să fie pregătiți pentru că „boala asta ar putea să se îndrepte spre ei", mai adaugă dr. Jane Burns.