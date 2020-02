Bunicul Luizei merge la DIICOT pentru a ridica înregistrările şi interceptările din casa sa. "Considerăm că sunt făcute abuziv"

"De două săptămâni am primit adresă să ni se elibereze, conform procedurii, copie după procesele verbale şi după toate actele întocmite în interceptarea bunicului. Plus că nici până acum nu am primit niciun rezultat, aşa că am venit personal. Să vedem ce înregistrări sunt, dacă sunt făcute legal, ce acte au fost întocmite, pentru ce au fost făcute aceste înregistrări. Noi considerăm că sunt făcute abuziv. " , a declarat avocatul Carmen Obârşanu.

Citeşte şi: >Bunicul Luizei, suspect în cazul Caracal! Ce caută poliţia în casa bătrânului

Bunicul Luizei, interceptat de DIICOT

Anchetatorii i-au montat acestuia microfoane în casă, l-au filat cu echipaje speciale și i-au interceptat telefoanele.

Citeşte şi:Dezvăluiri explozive despre reţeaua de proxeneţi din Caracal. Cum le supravegheau pe minorele pe care le obligau să se prostitueze

Bunicul Luizei a primit o înştiinţare de la DIICOT prin care era anunţat că faţă de el "au fost luate măsuri de supraveghere tehnică prevăzute la art. 138 aliniatul 1, litera a, c, d şi e din CPP.". Interceptările s-au făcut în dosarul care îl vizează pe Gheorghe Dincă.

"Am fost foarte neplăcut surprins să aflu că în toată această perioadă am fost ascultat și monitorizat tehnic. În loc să se ocupe de adevărații infractori procurorii ne-au interceptat și ne-au pus microfoane în casă. Mai multe persoane m-au atenționat că o să îmi fie ascultate telefoanele și când au venit și au luat diverse lucruri mi-au plantat și microfoane în casă", a declarat bunicul Luizei, la România TV.