Câștigătorul Ursului de Aur, băgat la puşcărie din cauza precedentei sale pelicule. 20 de ani nu mai are voie să facă să facă filme

Mohammad Rasoulof este unul dintre cineaştii iranieni proeminenţi, însă niciunul dintre filmele lui nu a fost proiectat în Iran, unde opera sa este interzisă. În 2011, anul în care a primit două premii la Cannes cu „Goodbye", Rasoulof a fost condamnat împreună cu regizorul Jafar Panahi la 6 ani de închisoare şi au primit o interdicţie de 20 de ani de a mai face filme după ce au fost acuzaţi că fac propagandă anti-regim.

Sentinţa lui a fost apoi suspendată şi el a fost eliberat pe cauţiune. În 2017, autorităţile iraniene i-au confiscat paşaportul lui Rasoulof la întoarcerea de la Telluride Film Festival unde fusese proiectat filmul său „A Man of Integrity", despre corupţia şi nedreptăţile din Iran. Filmul a fost înainte de asta premiat la Cannes, în secţiunea Un Certain Regard. Regizorul a fost plasat în arest la domiciliu sub acuzaţia de „propagandă împotriva regimului" şi „punere în pericol a securităţii naţionale".

Înainte de Berlinala de anul acesta, el a declarat pentru Variety că apelul a confirmat sentinţa. Autorităţile iraniene nu i-au permis să părăsească ţara pentru a ajunge la Berlin. Fiica lui, Baran Rasoulof, care joacă în cel mai recent film al lui, a acceptat marele trofeu al festivalului în numele tatălui său.

Avocatul cineastului disident, Nasser Zarafshan, a declarat pentru The Associated Press că Rasoulof a primit miercuri un mesaj text prin care era chemat să ispăşească 1 an de închisoare şi că el nu se va preda autorităţilor şi va depune un apel.

La Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, lungmetrajul lui a primit şi premi din partea juriului ecumenic şi din partea Gilde deutscher Filmkunsttheater (Guild of German Art House Cinemas).