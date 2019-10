Articol publicat in: Societate

Cadavrul a fost găsit în pădure de un câine de urmă şi dus la INML

Bărbatul din Vrancea dispărut în pădure şi căutat de zeci de persoane a fost găsit decedat, anunţă presa locală. Bărbatul din Vrancea dispărut, marţi, şi căutat de zeci de oameni şi câini de urmă, a fost găsit mort în pădure. Poliţiştii spun că, la o primă vedere, pe trupul bărbatului nu au fost găsite urme de violenţă, ceea ce ar putea să însemne că decesul a survenit din cauza unor factori naturali, iar bărbatul nu a fost victima vreunei fiare sălbatice. Un pacient ce urma să plece acasă a fost găsit mort în curtea Spitalului Judeţean Slatina Cauzele exacte ale decesului urmează să fie stabilite în urma necropsiei. Bărbatul a fost căutat, încă de marţi seară, de zeci de poliţişti, jandarmi, pompieri, pădurari, salvamontişti şi localnici din Soveja, judeţul Vrancea. Autorităţile au fost alertate de fiica bărbatului, care a spus că atunci când a revenit de la serviciu nu şi-a mai găsit părintele acasă. Femeia ştia că, de dimineaţă, omul a plecat în pădure să adune surcele pentru foc şi îi era teamă ca bărbatul să nu fi căzut victimă vreunui urs. Căutările s-au desfăşurat marţi până la lăsarea întunericului si au fost reluate miercuri dimineaţă când bărbatul a fost găsit în pădure fără suflare.

