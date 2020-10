CALENDAR ORTODOX 19 OCTOMBRIE 2020 Sf Ioan de la Rila, făcător de minuni. Rugăciune pentru căsătorie şi pentru vindecare de boli grele

Sărbători religioase 19 octombrie 2020

Ortodoxe: Sfântul Ioan de Rila, Făcătorul de minuni

Greco-catolice: Sf. pf. Ioil; Sf. m. Var

Romano-catolice: Ss. Paul al Crucii, pr.; Ioan de Brébeuf, pr. şi îns., m.; Ioel, profet

CALENDAR ORTODOX 19 OCTOMBRIE 2020. Cine a fost Sfântul Ioan de la Rila, Făcătorul de minuni

Sfântul Ioan de Rila (circa 867-946) este ocrotitorul poporului bulgar şi unul dintre cei mai reprezentativi sfinţi ai Bisericii Ortodoxe Bulgare. Este cinstit atât pe 18 august, cât şi pe 19 octombrie (Mutarea moaştelor sale). Sfântul Ioan de Rila a fost unul dintre primii sfinţi cano­nizați după încreştinarea bulgarilor. Este atât întemeietorul monahismului bulgar, cât şi al primului aşezământ monahal din Bulgaria, Mănăstirea Rila, scrie crestinortodox.ro.



El este cinstit, pe lângă Biserica Bulgară, de toate Bisericile Ortodoxe şi mai ales de Biserica Rusă.

La sfârşitul Războiului de eliberare, conducerile bisericească şi civilă ale Bulgariei au dăruit Bisericii Ruse mâna dreaptă a marelui făcător de minuni de la Rila.

Când diavolii aduceau lupte precuviosului Ioan, iar oamenii îl ocărau, el răbda toate acestea cu blândeţe şi smerenie. Când precuviosul Ioan era deja dăruit de Dumnezeu cu marile daruri ale Sfântului Duh, la el au adus odată un îndrăcit şi-l rugau să se roage pentru tămăduirea bolnavului.

Citeşte şi Rugaciune de multumire. Cele mai puternice rugaciuni de multumire. Spune-le zilnic!

Dar Sfântul Ioan a zis: „Cine sunt eu, ca să îndrăznesc să fac un lucru, care este mai presus de puterile mele? Eu sunt atât de păcătos, că nu sunt vrednic nici măcar să-mi ridic ochii la cer”. Totuşi, îi cereau în continuare să se roage. Preacuviosul a fost de acord, dar cu condiţia ca împreună cu el să se roage şi ceilalţi. Şi cum precuviosul Ioan a ridicat mâinile sale către Dumnezeu, duhul rău a ieşit din cel îndrăcit.

CALENDAR ORTODOX 19 OCTOMBRIE 2020. Minuni săvârşite de Sfântul Ioan de la Rila

Multe şi mari minuni a săvârşit Sfântul Ioan de la Mănăstirea Rila, dar, în cele ce urmează, ne vom referi la două dintre ele.

Sfântul a ajutat o femeie de 40 de ani să se căsătorească. După ce s-a rugat cu credinţă la racla sfântului, femeia a reuşit ca. în foarte scurt timp, să întâlnească bărbatul care avea să-i fie soţ. Într-o lună jumate de când s-a rugat la raclă, aceasta deja făcea nunta.

O altă femeie fusese diagnosticată cu cancer de stomac. Ea s-a rugat cu lacrimi în ochi la racla Sfântului Ioan de la Rila, iar în vremea rugăciunii a simțit ceva - ca un curent electric – trecându-i prin corp. În timp ce săruta mâna Sfântului Ioan, du­pă rugăciune, a simțit că sărută mâna caldă a unui om viu. Din biserică a ie­șit înzdrăvenită pe deplin.

CALENDAR ORTODOX 19 OCTOMBRIE 2020. Rugăciune către Preacuviosul Ioan de Rila

O, preaminunate si Preacuvioase Ioane, mare facatorule de minuni, primeste aceasta rugaciune a noastra si nu-ti intoarce fata ta de la noi, cei care alergam la a ta mijlocire, asa cum nu ti-ai intors fata de la cei care veneau la tine cu necazurile lor in zilele vietuirii tale pe pamant, caci stim multimea de semne ale milostivirii tale pe care o ai aratat credinciosilor ortodocsi, chiar si dupa a ta adormire!

Auzi-ne acum si pe noi, cei care suntem cuprinsi de mari necazuri care ne asupresc in zilele acestea pline de incercari, cand diavolul prin cursele sale viclene cauta sa piarda Sfanta Biserica, sa ne lipseasca de mantuirea vesnica si de bunurile vietii vremelnice.

Roaga pe Domnul Iisus Hristos sa ne daruiasca iertare de pacate, insa cu osebire iertare pentru pacatul neascultarii de maica noastra - Biserica! Daruieste-ne zdrobirea inimii, ca sa pasim cu umilinta catre Sfanta Taina a Pocaintei si sa nu ne fie spre osanda impartasirea cu Trupul si Sangele lui Hristos, ci spre sanatate si mantuire!

Citeste si Rugaciuni pentru sanatate. Cele mai puternice 8 rugaciuni pentru sanatatea ta si a familiei tale

Izgoneste de la noi duhul urii si ne daruieste duhul dragostei si pacii spre unirea frateasca a tuturor oamenilor. Uneste-ne pe noi toti cu dragostea pentru Hristos si Bniserica Sa Ortodoxa, ca, pazind vointa Sa cea mantuitoare, sa fim fii adevarati ai lui Dumnezeu!

Calauzeste-ne pe noi in toate zilele vietii noastre, ca sa pazim cu harul Sfantului Duh credinta curata si sa savarsim voia Domnului pana la moarte! Iar in clipa mortii vino sa ne infatisezi sufletele inaintea tronului Dumnezeiescului Judecator si sa-I spui: Iata, eu si pruncii pe care mi i-ai incredintat!, ca prin mijlocirea ta sa fim izbaviti de chinurile cele vesnice si sa mostenim fericirea cea negraita a Imparatiei ceresti a lui Hristos, impreuna cu tine si cu toti sfintii, in vecii vecilor! Amin!