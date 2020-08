Călin Popescu Tăriceanu, după anunţul lui Cîţu: "Ei nu vor să dea la pensiile mărite pentru că nu îi votează pensionarii"

"Florin Cîțu era la rubrica laudă-mă gură! Eu am dublat pensiile și nu m-am lăudat așa. Bugetul care a fost prezentat în Parlament prevedea creșterea pensiilor cu 40%. Ei nu vor să dea la pensionari pensiile mărite pentru că nu îi votează. Vor să îi sancționeze, să îi penalizeze. La fel vor să facă și la vot, pentru că nu sunt alegătorii lor, și vor să impună un program de vot pentru cei de peste 65 de ani. Dacă se vor duce la vot la alte ore, ce o să facă, o să pună jandarmii pe ei? Această măsură trebuie contestată, de aceea vor să prelungească starea de alertă.", a spus Călin Popescu Tăriceanu, joi seara, la România TV.

Florin Cîţu: "Îl provoc pe domnul Ciolacu să găsească o ţară care creşte în plină criză şi pensiile şi alocaţiile"

"Încă din primul moment am spus că vom creşte pensiile în 2020 şi astăzi trebuie să vin în faţa dumneavoastră şi să vă spun: da, în România, vor creşte pensiile în 2020. Punctul de pensie, valoarea punctului va avea cea mai mare creştere, cea mai mare sumă pe care o vom vedea în plus la punctul de pensie, pe care am avut-o vreodată. PSD, niciodată, nu a mărit pensiile cu această sumă, deşi a avut perioade de creştere economică una după alta, trei ani de zile, nu datorită lor ci datorită contextului economic internaţional şi tot nu au mărit pensiile cu această sumă", a precizat Cîţu.

El a subliniat că în pofida contextului economic global dificil, Guvernul a reuşit creşterea pensiilor, pe lângă cea a alocaţiilor. "În acest context economic global dificil prin care trecem. în această perioadă am reuşit să facem acest efort şi sa creştem pensiile pe lângă creşterea alocaţiilor cu cea mai mare sumă pe care au vazut-o românii, care se pune în plus la punctul de pensie. Îl provoc pe domnul Ciolacu să mai găsească o ţară care face astfel de eforturi în criză economică, creşte şi pensii şi alocaţii cu sumele pe care le face acest guvern", a adăugat şeful de la Finanţe.

Florin Cîţu nu a precizat în conferinţă procentul cu care va creşte punctul de pensie, dar în documentul de rectificare bugetară este prins procentul de 14%.