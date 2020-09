Campanie electorală cu simboluri comuniste pentru primăria Mangalia

Murad pro,ite aceste sume sub forma de excursii la Ierusalim, într-un tur al mai multor mănăstiri din România şi al unor sejururi în staţiuni balneare, care ar totaliza suma promisă, de 10.000 de lei pentru fiecare pensionar.

Mohammad Murad a explicat faptul că este vorba de un proiect pe care l-a prezentat în programul său electoral şi pe care şi-l va asuma dacă va ajunge primar.

"Legat de articolele aparute în presa online privind distribuţia CARNETULUI DE ECONOMII AL SENIORULUI MANGALIEI doresc să fac urmatoarele precizări:

- clubul seniorilor Mangaliei este un proiect pe care l-am prezentat în programul meu electoral şi pe care mi-l voi asuma în totalitate, dacă voi ajunge primar

- toţi membrii clubului vor beneficia de facilităţile şi avantajele nominalizate în cadrul CARNETULUI DE ECONOMII AL SENIORULUI MANGALIEI.

Pentru a evita discuţiile apărute în mediul on-line, mă angajez că voi continua acest program şi voi respecta toate promisiunile angajate, daca voi ajunge primar al Mangaliei. Vă mulţumesc, Mohammad Murad", a explicat candidatul independent Mohammad Murad.

Informaţia a apărut pe Facebook, publicată de sociologul Sebastian Lăzăroiu, care a taxat dur această idee, acuzându-l pe Murad că "manipulează speranţele unor oameni amărâţi".

"Am văzut multe în campanii, dar asta mi se pare cea mai spectaculoasă escrocherie electorală din ultimii 30 de ani. Un fel de carnet de cecuri pe care il dai bătrânilor. Valoarea totală de 10.000 de lei se împarte în pelerinaj, spa, excursie la Ierusalim etc. Completezi datele personale și candidatul îți promite că le vei primi pe toate dacă iese primar. Să remarcăm și culoarea de pe copertă, atât de familiară vârstnicilor. Pot să înțeleg multe trucuri politicianiste, dar să manipulezi in halul ăsta speranțele unor oameni amărâți trece de orice limită a abjecției. Ăsta nu e prietenul lui Rareș Bogdan?", scrie Lăzăroiu pe Facebook.

Citeşte şi: Alegeri locale 2020. Traian Băsescu: Şansele mele sunt minime