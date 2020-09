Caramitru, după ce Orban a anunţat că USR nu este pe lista partenerilor de guvernare: "Trebuie să clarifice ce a vrut să spună"

Politicianul susține că miza USR-PLUS este să rupă din scorul PNL la parlamentare, în așa fel încât ulterior să nu fie posibilă decât o majoritate PNL-USR-PLUS.

"Primul ministru a făcut o declaratie "interesantă". Ca prefera sa guverneze după alegeri cu PMP și UDMR - și atât. E posibil? Da - dacă PNL ia 32-35% din voturi - cu ceilalți doi plus minorități ajung lejer la 50%. E moral și normal? Nu. UDMR a fost atacată - pe buna dreptate - de Presedinte - ca fiind un agent in buzunarul lui Viktor Orban și Putin, și sunt responsabili pentru atacul contra justiției. Pmp prin vocea lui Basescu a cerut arestul pentru Kovesi și a atacat brutal justiția. A făcut blat cu PSD in toate primăriile" , susţine Andrei Caramitru.

Caramitru susţine că premierul ar trebui să explice de ce UDMR e mai bun ca partener decât USR-PLUS. De asemenea, politicianul a declarat că dacă USR-PLUS ia spre 20% şi PNL 30% este inevitabilă o colaborare între cele două partide.

"E un scenariu dezastruos. Dl Orban trebuie sa clarifice ce a vrut sa spună. Și de ce UDMR e mai bun ca partener decât USRPLUS. Sa înțelegem și noi. Și noi trebuie sa votam in consecință - sa ne folosim neuronii. Dacă USRPLUS ia spre 20% și PNL 30% e inevitabila o colaborare între cele doua partide. Și ar fi buna, un echilibru ok și singurul fezabil. Așa ca - hai sa nu fim iar tampiti. Sa fim noi mai inteligenți decât ei. Se poate. Am fost la OUG13, de 10 August, la europarlamentare. Mai trebuie și acum.", a declarat membrul USR.