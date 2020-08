Caz halucinant în Liga 1. Un fotbalist a ieşit negativ, pozitiv, neconcludent, negativ si pozitiv iar. Testele, făcute în trei oraşe

Campionatul se va relua în această săptămână, după mai bine de două săptămâni de pauză. Cluburile au făcut însă pauză doar de la meciurile oficiale, nu și de la testările pentru COVID-19, iar situațiile extrem de surprinzătoare care au apărut pe parcursul lunii iulie au continuat cu un caz care șochează nu doar întreaga Ligă 1, ci și lumea medicală. Este cel al unui tânăr fotbalist de la Astra Giurgiu.

Acesta a fost supus mai multor teste pentru depistarea virusului SARS CoV-2, iar probele care i s-au prelevat de fiecare dată din gât și din nas au oferit o alternanță a rezultatelor absolut de neînțeles. Mai întâi, el a ieșit pozitiv la final de iulie, atunci când Astra a mai avut și alți fotbaliști pozitivi, primul fiind Crepulja, motiv pentru care nici nu a mai putut disputa jocurile cu Universitatea Craiova și FCSB.

Totul a fost în regulă pentru Dima până la momentul ultimei testări de grup, pe care Astra a realizat-o tocmai în vederea startului noului campionat. De această dat, surpriză neplăcută pentru stoperul care luna trecută a împlinit 21 de ani: rezultatul i-a ieșit pozitiv! Cazul său a avut darul de a-i șoca nu doar pe cei din staff-ul tehnic, ci și pe medicii Astrei.

"S-au facut la clinici diferite, in 3 orase diferite. Ploiesti, Bucuresti si Giurgiu. Si in Bucuresti au fost clinici diferite. Am incercat sa nu mergem la aceeasi clinica, am tot spus poate e gresit acolo. Mai avem si alti jucatori din 3 teste au iesit doua negative, unul pozitiv sau invers. Si acum avem doi jucatori pozitivi care in urma cu o saptamana erau negativi. Ne este extrem de greu. Nu avem date clare, exacte care sa spuna da, sunt 5 depistati, ii punem de-o parte. Fac tratamentul care trebuie facut pentru astfel de afectiuni si ceilalti joaca mai departe. Dupa 5 zile repetam testul iese negativ, iarasi il face, iese pozitiv.", a declarat Dani Coman la România TV.