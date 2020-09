Ce cred elevii despre şcoala online: "E destul de greoi la început. Problema e lipsa de dispozitive, e un haos destul de mare"

Andreea Spatariu, presedinta Asociatiei Elevilor din Constanta, care invata la Colegiul National de Arte "Regina Maria", identifica lipsa dispozitivelor pe care elevi si profesorii sa se conecteze la orele online drept una dintre cele mai mari provocari in momentul de fata, iar cei care au aparatura intampina diverse alte probleme.

"La grupa care merge fizic la scoala se pastreaza distanta, se poarta masca. Orele se transmit live pe laptop, elevii pot pune intrebari. Deocamdata, din ce stim, la mine in liceu este totul in regula, doar ca nu suntem obisnuiti cu acest mod de predare si pana cand ne obisnuim dureaza ceva mai mult. Profesorii nu stiu exact cum sa foloseasca aceste dispozitive, e un pic greoi la inceput, doar ca problema nu ar fi neaparat aceasta, cat lipsa de dispozitive, atat la profesori, cat si la elevi. Nu exista aceste dispozitive peste tot.

Povestea cu tabletele e destul de complicata. Achizitia de dispozitive a fost un dezastru. Apoi Ministerul a pasat responsabilitatea autoritatilor locale. Aceleasi autoritati locale care nu acorda burse, care nu au bani pentru materiale, care invoca tot felul de scuze, prin urmare nu vor cumpara acele dispozitive, sau daca se vor cumpara, nu se vor cumpara peste tot, si vor exista elevi fara acces la educatie.

Acest haos este rezultat al comunicarii defectuoase din partea Ministerului Educatiei. Acum mai putin de o luna nu stiam absolut nimic. Dupa, de la inceputul lunii septembrie a fost un val cu ordin de ministru, hotarare de guvern, foarte multe acte normative, oamenii nu au stiut cum sa le implementeze, nu au avut nici resursele necesare", mai spune liderul elevilor din Constanţa.

Iulian Cristache, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti (FNAP), sustine ca situatia inceperii noului an scolar este mult mai grava decat ceea ce se vede la exterior.

"Contextul era unul special si era clar pentru mine si pentru majoritatea parintilor ca nu vom avea lapte si miere la nivelul sistemului educational atata timp cat sistemul a fost subfinantat 30 de ani. Acum au iesit la iveala aceste subfinantari din fiecare an, astfel incat e greu de crezut ca intr-un interval de patru-cinci luni de zile totul se putea pregati perfect.

Din pacate, lucrurile nu se raporteaza intocmai. Ministerul a solicitat inspectoratelor, inspectoratele au solicitat unitatilor de invatamant. Cred ca raportarile nu se fac in regula. Noi avem reprezentanti la nivelul inspectoratelor si ii intrebam daca este in regula, in hartii totul pare in regula, dar primim sesizari de la parinti ca la scoala cutare nu sunt masti, ca nu avem microfon de fond, ca nu avem net. In raportarile catre inspectorate totul este ok.

Ori ca nu au avut banii necesari, ori ca directorii nu vor sa deranjeze inspectorii sau primarii. Chiar daca tarziu au venit banii, daca am sti situatia reala se poate interveni. Daca sunt directori care nu declara realitatea si spun ca au masti, dar au doar pentru doua zile si asteapta in urmatoarele zile sa primeasca de nicaieri, este haos", a spus Iulian Cristache.

