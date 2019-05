Ce ti se intampla in timp ce dormi. Fenomene ULUITOARE in corpul uman

2. Creste productia de colagen

Colagenul este o proteina ce intareste vasele sanguine si ofera elasticitate pielii. Cand dormi te afli intr-o stare de nemiscare, asa ca hormonii de crestere sunt eliberati pentru a spune celulelor de grasime sa elibereze energie – s-a demonstrat ca acesti hormoni stimuleaza si cresterea nivelului de colagen. „In vreme ce productia de colagen atinge apogeul in timpul somnului, cremele hidratante care contin retinol si renoid trebuie folosite inainte de a merge la culcare pentru ca interactioneaza bine cu colagenul, combat problemele de pigment si lupta impotriva ridurilor", sustine Melanie Palm, medic dermatolog la Solana Beach.

3. Slabesti

Este unul dintre motivele pentru care este bine sa te cantaresti dimineata si nu seara: pierzi apa prin transpiratie si expiri aerul umed din timpul noptii, sustine Breus. Acest fenomen poate avea loc si in timpul zilei, insa mancatul si bautul in timp ce esti treaza neutralizeaza orice scadere in greutate. Iar daca dormi numai patru cinci ore pe noapte ai putea anula efectele oricarei diete si exercitii fizice pe care le faci ziua. Pentru a-ti reduce talia trebuie sa dormi macar sapte ore pe noapte.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.