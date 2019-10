CEA MAI TARE REŢETĂ DE VARZĂ MURATĂ. O să faci sarmale din ea până la vară

Atunci se spune din popor ca iese cea mai buna varza murata pentru iarna, se mentine zeama limpede si nu se baleste, scrie pofta-buna.com.

În plus, varza pusă la murat de Sf. Dumitru ţine până în vară.

Ingrediente

-apa

-sare de muraturi

-gutui

-porumb

-cimbru

-busuioc

Varza se curata de frunzele palite de deasupra si se spala. Apoi se curata cotorul din interior, cu un cutit bine ascutit. Sunt persoane care cresteaza varza in 2 sau in 4, sau chiar o taie, ca sa incapa in bidon. Eu prefer sa cumpar varza mai micuta, ca sa-mi incapa in bidon, fara s-o tai. Doar scot cotorul.

In fiecare gaura, unde a fost cotorul verzei, se pune putina sare. Se foloseşte sare de mina, pentru muraturi. In fiecare varza pun cam 1 lingurita rasa de sare.

Aceasta sare va ajuta varza sa se inmoaie mult mai repede. Se pun verzele in butoi, cele mai mari la fund, cele mai mici deasupra. Lasati deoparte 2-3-4 verze, necuratate si le adaugati in zilele urmatoare. Varza se va inmuia si se va aseza mult mai bine.

Se completeaza cu apa rece butoiul si se adauga 20 g de sare la 1 kg de apa rece. In mod normal se folosesc 30-35 g de sare la 1 l de apa, dar eu am pus deja putina sare in fiecare varza, asa ca mai reduc la saramura. Se pune apa rece, pana cand vedeti ca aproape se umple butoiul.

Acum vedeti cata apa ati pus (eu o masor cu galeata sau cu o cana gradata) si se adauga sarea intr-un castron cu apa rece sau calduta. Se amesteca pana cand este dizolvata cat mai bine si se toarna peste varza.

Se completeaza cu apa rece.