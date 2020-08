Celebru jurnalist, fost concurent la Big Brother, diagnosticat cu cancer la coloană, creier şi plămâni

James Whale a dezvăluit că s-a gândit să apeleze la Dignitas, organizaţie non-profit care asigură sinuciderea asistată medical. A fost printre primele gânduri care i-au venit în urmă cu o săptămână, când a aflat de la medici teribilul diagnostic. În prezent, el şi-a schimbat viziunea şi a promis să lupte împotriva bolii, astfel încât să poată reveni la radio, prima lui dragoste. Diagnosticul este o lovitură devastatoare pentru James, mai ales că în urmă cu doar doi ani, soția Melinda a murit de cancer pulmonar.

Vedeta TalkRADIO a mai avut o cumpănă în urmă cu 20 de ani, după ce i-a fost eliminat un rinichi din cauza unei tumori. Iată ce a declarat jurnalistul de 69 de ani: „Acest mic ticălos s-a răspândit. Este în rinichiul care mi-a rămas. Am câteva leziuni mici în plămâni. Am boala şi în coloana vertebrală. Îl am în creier."

James este una dintre cele mai importante vedete radio din Marea Britanie. Emisiunile nocturne din seria James Whale Radio Show au fost difuzate în direct simultan la Radio Aire în Leeds și ITV în anii 1980 şi au consacrat genul.

El a petrecut 13 ani cu o emisiune nocturnă în weekend, la postul talkSPORT, după care a avut un show la o oră de maximă audienţă la postul LBC.

La LBC a prezentat săptămânal, timp de patru ani, provocând o creștere uriașă a ratingurilor. El găzduiește acum, alături de Ash Gould, o emisiune la News News UK, între orele 19:00 și 22:00.

Starul Celebrity Big Brother din 2016 se simțea rău de aproximativ un an, dar a fost convins să ia măsuri doar când a început să uite numele invitaţilor.

Jurnalistul speră că tratamentul va funcționa, lăsându-i în același timp posibilitatea să revină la muncă evitând chimioterapia, scrie evz.ro.

„Pilulele ar trebui să micșoreze tumorile până când sper să dispară. Nu funcționează pentru toată lumea, dar unii oameni au fost pe paturile lor de moarte şi când s-a administrat acest tratament, și-au săpat grădinile câteva zile mai târziu.

Sunt destul de sigur că voi reveni în direct foarte curând. Nu aveți nicio îndoială, este un șoc și veți sta într-un colț de unul singur și veți plânge.Fac destul de multe acum pe cont propriu. Dar nu am intenția de a muri chiar în acest moment. Încă mai am câteva programe pe care trebuie să le fac, inclusiv mai multe la tv.

Sunt destul de puternic. Sunt hotărât să nu permit ca acest lucru să mă submineze cu adevărat.Am ajuns să fiu cel mai bătrân om în activitate la radioul britanic și am continuat să fiu în direct de la 24 de ani. Anul viitor voi avea 70 de ani, așa că dacă mai trăiesc încă zece ani, aș fi destul de fericit", a încheiat Whale.