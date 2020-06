China va permite companiilor aeriene străine să asigure un zbor pe săptămână

Autoritatea de Reglementare a Traficului Aerian (CAAC) a transmis într-un comunicat de presă că toate companiile vor putea asigura un zbor pe săptămână din și spre China, în contextul în care Washingtonul amenință să suspende zborurile companiilor chineze.

Pasagerii vor trebuie totuși să fie testați la sosirea lor pe teritoriul Chinei, a precizat CAAC. Companiile aeriene vor putea obține un al doilea zbor săptămânal dacă niciunul dintre pasageri nu a fost testat pozitiv cu COVID-19 timp de trei săptămâni pe aceeași linie, a adăugat CAAC.

Președintele Donald Trump a anunțat vineri că retrage Statelor Unite din Organizația Mondială Sănătății (OMS) din cauza gestionării defectuoase a pandemiei de coronavirus de către organizația ONU și a influenței Partidului Comunist Chinez asupra organizației.

"China are un control total asupra OMS, în ciuda faptului că a plătit doar 40 de milioane de dolari pe an în comparație cu ceea ce au plătit Statele Unite, aproximativ 450 de milioane de dolari pe an. Am detaliat reformele pe care organizație trebuie să le facă, dar au refuzat să acționeze. Pentru că au refuzat să ia măsuri și să se angajeze în reforme, astăzi vom încheia relația noastră cu Organizația Mondială a Sănătății și vom direcționa aceste fonduri către nevoile mondiale și meritorii, urgente de sănătate publică globală", a explicat Trump.

Cu câteva săptămâni în urmă, Donald Trump a trimis o scrisoare caustică Organizației Mondiale a Sănătății, subliniind eșecurile conducerii organizației de gestionare a pandemiei și a cerut o reformă imediată, amenințând că va opri finanțarea și participarea în organizație.