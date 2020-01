Cinci copii au fost bătuţi de un poliţist în cancelaria Şcolii Generale Mireşu Mare. Reacţii

Conform informațiilor furnizate de tatăl unuia dintre copiii agresați de polițistul din Mireșu Mare reiese faptul că în cursul zilei de duminică la Poliție ar fi fost depusă o plângere din partea unui localnic. Acesta susținea că tatăl acestuia ar fi fost agresat de cinci tineri, care i-au spart și geamurile de la casă.

„S-au făcut cercetări și s-a stabilit despre cine a fost vorba. Copilul meu în vârstă de 12 ani nu a fost implicat. Astăzi a venit la școală polițistul din comună și a dus cinci copii la doamna directoare. Acolo i-a luat tare polițistul și i-a lovit. Pe copilul meu l-a lovit peste cap de și-a mușcat limba. Și pe copilul vecinului i-a tras o palmă. De fapt pe toți i-a lovit, crezând că așa va rezolva cazul de duminică. Când am aflat ce s-a întâmplat cred că am avut 200 tensiunea. Am mers la poliție dar nu l-am găsit pe domnul polițist. L-am sunat de mai multe ori. M-a sunat și m-a întrebat de ce l-am înjurat. Cum să lovești un copil de 12 ani iar directoarea să asiste fără să îi spună nimic. Merg să depun plângere la Baia Mare poimâine. Și vă mai spun: nu sunt singurele probleme acolo” a spus tatăl copilului de 12 ani.

Mama elevului aflată în străinătate a postat la rândul ei un mesaj pe pagina de socializare.

”Școala Gimnazială din Mireșu Mare unde se face diferența între copii. Unde cărțile de dau pe pile și pentru cei cu situație materială mai grea nu se dă nimic. Doamna directoare de ce ați permis ca 5 minori să fie duși la secția de poliție pentru declarații să fie loviți de către șeful de post de la Mireșu Mare. De ce ați permis doamna directoare? Oare nu știți că nu trebuie să dați într-un minor. Cu ce drept domnul polițist ia lovit iar dumneavoastră ați asistat nepăsătoare? Copilul meu s-a speriat și a spus că nu a făcut nimic, chiar dacă a fost lovit. Vă promit că nu va rămâne așa și că dumneavoastră și domnul polițist o să fiți trași la răspundere pentru ce s-a întâmplat azi în postul de Poliție Mireșu Mare."

Iată şi reacţia poliţiei:

„Conducerea Inspectoratului a dispus efectuarea de verificări cu privirile la aspectele menționate urmând ca în funcție de cele constatate să fie dispuse măsuri” a declarat pentru baimare24.ro Florina Meteș, purtător de cuvânt al IPJ Maramureș.

Biroul de presă al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș transmite: “Aseară, 27.01.2020, ora 21:44, directorul Școlii Gimnaziale Mireșu Mare a informat telefonic și prin mail despre incidentul în care au fost implicați elevi ai Școlii Gimnaziale Mireșu Mare.

Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a solicitat conducerii unității de învățământ o informare oficială și totodată a constituit o comisie de inspectori școlari care cercetează, în acest moment, aspectele referitoare la acest caz.

La finalizarea anchetei desfășurate de inspectorii școlari, vă vom transmite mai multe date”.

