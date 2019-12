Claudia Pătrăşcanu îi dă lovitura de graţie lui Gabriel Bădălău. Dezvăluiri ŞOC după DIVORŢ

Claudia Pătrăşcanu s-a mutat la Constanța, alături de cei doi copii. Divorțul a fost unul greu, decizia magistraților fiind ca micuții să rămână la mamă și să petreacă două week-end-uri pe lună împreună cu tatăl lor. Artista nu a fost foarte încântată de această decizie, a făcut apel.

Nora lui Bădălău a fost înşelată cu "Prinţesa". Claudia Pătrăşcanu face dezvăluiri picante după divorţ

Claudia Pătrășcanu a lansat o nouă piesă muzicală, intitulată "Tată de duminică", melodie în care artista, sincer, vorbeşte despre problemele pe care le are cu tatăl copiilor ei, coincidenţa făcând ca artista să fi lansat piesa chiar în ziua în care a avut înfăţişarea la tribunal pentru custodia copiilor.

"După atâta umilinţă, abuz emoţional, infidelităţi, lipsa de lângă cei mai minunaţi copii, jigniri, minciuni, renunţ! Renunţ la viaţa falsă şi tristă pe care am îndurat-o într-un an, cât într-o sută! Vreau să lupt, dar nu sunt singură, ci cu Dumnezeu. (...) Lupt pentru cei mai curaţi şi sinceri oameni din viaţa mea (copiii mei)! Veţi creşte cu iubire şi linişte, restul nu contează!", scria Claudia Pătrăşcanu la anunțul separării.

"A fost într-un moment în care s-au întâmplat niște lucruri în viața mea. Am simțit să fac această piesă. Sunt multe femei care își cresc copiii singure, mă consider o femeie puternică. Mi-am dorit un divorț amiabil, pentru liniștea copiilor noștri, el nu a vrut. Timpul le rezolvă pe toate. Atunci când te căsătorești nu te gândești că o să divoțezi. Dacă lăsăm timpul să treacă, se vor așeza toate. Dintotdeauna mi-am dorit ca eu și Gabi să rămânem părinți pentru ei, dar și prieteni. M-am dedicat 100% familiei, iar Gabi nu și-a dorit să mai fiu artistă. Și-a dorit să stau acasă, cu copiii, să mă știe bine. Probabil că avea prea multă libertate. Nu doar înșelatul e o problemă într-o relație, trebuie să fii bărbat și să fii deștept. Atunci când îți iubești familia trebuie să fii mai cu perdea și mai precaut. Nu a fost doar atât, a fost o perioadă în urmă când noi nu ne mai înțelegeam. Oricâte mi-ar fi făcut Gabi și oricâte mi-ar face va rămâne pe viață tatăl copiilor, îl respect. Detest minciuna și dacă într-o relație nu ești sincer nu e ok. Oricât am fi încercat nu știu cât ar mai fi mers. Cu părinții lui am rămas într-o relație de respect. Acum sunt pe picioarele mele, sunt eu, și am grijă de acești doi copii singură. Viața este lungă, dar acum nu sunt șanse de împăcare", a declarat Claudia Pătrășcanu.