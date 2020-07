CLIPE GRELE pentru Mihai Albu. Ce a ajuns să facă designerul de pantofi pentru A SUPRAVIEŢUI

Mihai Albu a pierdut sume uriașe în ultimele luni, dar încearcă să-și regleze situația chiar aproape de pragul falimentului.

"Este o perioadă dificilă. Chiriile, taxele nu au scăzut, iar salariile nu se pot micșora. Am încercat să nu dau niciun om afară. Am aplicat toate metodele pe care le știam de vânzare. Vând online. Ce s-a întâmplat cu starea de urgență și de alertă au făcut ca vânzările să scadă drastic și cred că nimeni nu își poate permite 4, 5, 6 luni la rând. În mai vânzările și-au mai revenit, iar în iunie au fost ok", a spus Mihai Albu la Antena Stars.

Creatorul de pantofi a decis să vândă pe internet anumite creații unicat pe care le are, iar asta la prețuri pentru orice buzunar păntru a putea acoperi golurile lăsate în lunile precedente.

"Am constat că am prin atelier tot felul de creații unice pe care le-am făcut pentru a face probe, ședințe foto, podium, prezentări. Mi-a venit idea de a le vinde la un preț mult mai mic, preturi de criză, metodă prin care sper să mai repar gaura din lunile precedente. mi-am făcut socoteala. Sunt vreo 150 de modele, iar vânzându-le la un preț mediu de 400 de lei, e o cifră destul de importantă", a mai spus Mihai Albu.