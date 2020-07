Consultantul vestimentar care îndeamnă românii să renunţe la mască se foloseşte de religie şi bărbăţie

Este parte a mesajului pe care consultantul îl promovează, iar sintagma e de inspirație religioasă. Cazul i-a atras atenția inclusiv secretarului de stat Raed Arafat, care a îndemnat populația să nu promoveze imaginile respective, altfel deja virale.

"Lumea are nevoie de speranță și lumină. Într-o mare de beznă, de întuneric și de negativ, care în România a atins un vârf, lumea resimte nevoia de speranță. Emulația care s-a întâmplat în jurul acestei emisii, pe care am făcut-o din suflet, a creat tabere. Lumea reacționează în continuare în conformitate cu ideea de grup. Ideea e că trebuie să privim la individ, nu la grupuri. Eu am invocat liberul arbitru. Asta e acțiunea mea. Fiecare să gândească pentru el. Nu e nevoie de un factor extern care să vină într-o situație de criză și să spună faceți asta. Nu e nevoie niciodată", spune Cezar Ionaşcu.

Bărbatul a oferit un interviu pentru RFI, unde vorbeşte despre activiatea lui şi explică de ce nu crede în coronavirus.

"Am dat lumii aceste trei monede de ceva vreme și am creat o comunitate. Cele trei monede pe care le-am înmânat tuturor sunt bucurie, fericire și plăcere. Nu sunt un filozof. Sunt un tip foarte pargmatic. Așa mă cunosc eu pe mine. Așa mă știu toți. Orice mi se întâmplă și nu îmi aduce bucuri, fericire și plăcere la nivel personal trebuie înlăturat.

Am avut norocul să fiu crescut de oameni de știință, mama și tatăl meu, profesor de fizică, respectiv de biologie. Fix în același timp, am crescut cu credință în Domnul. Duminică eu sunt la biserică. De aceea nu răspund la telefon. Știu ce înseamnă tot ce ne înconjoară. În același timp știu că indiferent dacă ești gras, slab, deștept, urât, indiferent de apartenența ta la grup, în momentul în care la început de martie s-a dat anunțul oficial și s-a declarat pandemia, nu s-a dovedit, toți au spus doar două cuvinte cu toții, indiferent de statutul social, indiferent de rațiunea de a fi, de a trăi. Toată lumea a spus „Doamne ajută!”.

A purta sau nu mască nu e nici decizia mea. Este la latența fiecăruia. Fiecare are liber arbitru. Ce m-a înspăimântat apropo de purtatul măștii o reacție de ieri. Am intrat în direct la un post tv. Pentru că i-am provocat și am ridicat la fileu mingea zilei, Raed Arafat mi-a replicat, mie fiindu-mi tăiat microfonul, că în condiții de pandemie și de stare de alertă liberul arbitru e anulat. Nu poți să anunți lumea că nu mai are libertatea de a alege", a declarat Cezar pentru sursa menţionată mai sus.