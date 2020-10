"Covid-19 este diavolul". La câteva luni după ce au contactat virusul, unele persoane au încă sechele

Pentru mulți oameni, Covid-19 este doar o boală scurtă și ușoară, dar unii continuă să prezinte simptome după luni de zile. Este şi cazul lui Toni Francom (foto, stânga), o britanică în vârstă de 32 de ani care suferă complicații legate de Covid-19. Ea a fost infectată în primăvară și a petrecut șapte săptămâni la terapie intensivă.

„A trebuit să lupt pentru viața mea timp de șapte săptămâni", spune ea. Cu toate acestea, potrivit ziarului, Toni Frankom încă nu se simte vindecată. Ea continuă să aibă probleme cu mirosul, simte dureri în piept, are probleme cardiace, oboseală cronică și astm. "Mă sufoc constant, am avut infecții toracice de mai multe ori și am mai fost spitalizată în câteva rânduri. Covid-ul este diavolul", a spus ea pentru Mirror.

"Covid-long"

Toni Francom se numără printre cele câteva mii de britanici care suferă de „Covid-long", o formă nouă și severă a infecției, care durează mai mult decât în mod obişnuit.

Potrivit unui raport al Institutului Tony Blair pentru Schimbări Globale, „Covid-long" afectează în general persoanele care se află în câmpul muncii de peste 18 ani, dar şi vârstnicii de peste 65 de ani. Vârsta medie a celor afectați este de 45 de ani. De asemenea, studiile arată că femeile sunt mai susceptibile de a fi infectate decât bărbații.

"Aceasta este cealaltă față a Covid: persoanele care prezintă simptome de lungă durată ale Covid ar putea reprezenta o problemă de sănătate publică mai importantă decât excesul de decese cauzat de Covid-19, problemă care afectează în principal persoanele din grupa de vârstă cu risc" , arată raportul.