Cristina Şişcanu le dă peste nas celor care spun că îşi modifică pozele: "Am slăbit pentru că mă mâncaţi de posterior şi s-a micşorat"

„Acest video este pentru cele care dau din gura ca îmi modific pozele ca sa par slaba. La “Survivor” eram cu 6 kg mai grasă. Ma îngrășasem înainte de a pleca. Apoi am slăbit. Unde este misterul? Silueta nu poate fi modificată într-un material video. A, încă ceva : am slăbit și pentru ca ma mâncați voi de posterior și s-a micșorat. Mulțumesc”, a scris Cristina Șișcanu pe contul de socializare.

Cristina Şişcanu aruncă bomba după ce a fost eliminată de la Survivor

Cristina Şişcanu a fost primul concurent eliminat de la Survivor România. Vedeta a făcut parte din echipa Faimoşilor, fiind în conflict atât cu tabăra adversă, cât şi cu unele persoane din echipa sa.

Andi, fost concurent la Insula Iubirii, a fost unul dintre acei Războinici, la un moment chiar i-a făcut o propunere soţiei lui Mădălin Ionescu, care nu a fost deloc pe placul ei.

"A început nebunia cu Augustin Viziru care s-a accidentat, le-am atras atenția războinicilor care râdeau și nu empatizau cu problema lui Augustin. El urla de durere. A pățit o fractură musculară, iar razboinicii erau neinteresați. Andi era foarte ironic și arogant, lucruri de genul acesta. Mi s-a părut un lucru uman să le atrag atenția. Nu înțeleg de ce am fost criticată.

Nu înțeleg de unde e acest val de critici. Eu le-am vorbit frumos. Acest băiat Andi, am înțeles că este foarte cunoscut din niște show-uri matrimoniale, am înțeles că a făcut și videochat. Treaba lui. Dar când mi-a zis dacă vreau să mă bage și pe mine la un show matrimonial, mi s-a părut așa de prost gust. Eu i-am zis «poftim educație». Eu nu sunt genul de femeie cu care are el legătură, sunt căsătorită și am copii', a spus Cristina Șișcanu pe Instagram.

