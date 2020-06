CTP, după incidentul cu Nicuşor Dan: "Dragnea este liber, merge prin PSD în continuare"

"Îi face un serviciu PSD-ul cu astfel de manifestări. Mie mi se pare altceva demn de remarcat, foarte important. Aici avem o reeditare in mic a ceea ce s-a intamplat in 10 august pe 10 august in Piata Victoriei. Ce faceau oamenii pe 10 august? Spuneau niste lucruri critice la adresa unei puteri. Si ce s-a adus impotriva lor? Masini cu tunuri de apa, acum tulumbe cu dezinfectant. Si locul jandarmilor a fost luat de mustață ăla (...) De ce au fost batuti si gazati oamenii in piata? Sa nu mai strige ce strigau. Asa a facut si Badulescu cu dulapul. Fiecare cu ce poate. Acelasi mecanism (...) Ce imi spune mie asta este ca Dragnea este liber, merge prin PSD in continuare. Aceste actiuni sunt cat se poate de demne de Dragnea", a declarat Cristian Tudor Popescu (CTP).

Olguţa Vasilescu (PSD), replică pentru Nicuşor Dan: Băieţaş, o să simţi ce simţeau şi ăia pe care îi atacai cu haita ta

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a reacţionat, vineri, după ce candidatul susţinut de PNL la Primăria Capitalei a fost din nou bruiat în timpul unei conferinţe de presă, afirmând că “nenorociţii care îşi bat joc de Bucureşti, toţi haidamacii lui Firea şi ai lui Pandele” nu îi permit lui Nicuşor Dan să facă declaraţii în spaţiul public. Orban consideră că aşa ceva este inadmisibil, că este un “comportament golănesc” şi solicită să nu mai fie boicotate declaraţiie publice ale lui Nicuşor Dan.