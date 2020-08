CTP îl desfiinţează pe regizorul Cristi Puiu pentru discursul anti-mască de la TIFF: Este o măgărie agitatorică

"Este o magarie agitatorica menita sa-i promoveze filmul. Daca nu as lua in considerare aceasta posibilitate ar trebui sa-l consider pe distinsul regizor dl Puiu de-a dreptul idiot. Dl Puiu a facut si comparatie intre dictatura lui Ceausescu si regulile de purtare a mastii si distantare fizica. Mai rezulta un indemn la revoluție, spune ca in '89 au fost niste oameni care au spus 'Nu' dictaturii si d-aia putem vedea acum filme la TIFF", a declarat Cristian Tudor Popescu la Digi 24.

"Pentru Dl Puiu ar trebui acum să mai adaug un calificativ pe lângă cel de idiot, dacă nu aș lua în considerare ipoteza de publicitate grosieră făcută filmului, prin care dânsul se alătură personajelor grotești care in mass-media zbiară încontinuu anti-mască și face asta dl Puiu cand numarul mortilor si infectatilor creste zilnic inspaimantator in Romania. In timp ce Romania devine ciumata Europei, dl Puiu ne da un astfel de exemplu. Ar trebuie sa alatur si calificativul nesimtit la ce-a facut dl Puiu", a completat CTP.

Citeşte şi: Un medic îi dă replica lui Cristi Puiu după discursul anti-mască de la TIFF: E trist, dar poate mai dureroase sunt aplauzele de după

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a scris despre incident şi pe Facebook.

"Regizorul Cristi Puiu zice așa: „Să stați cu masca pe față să vă uitați la un film de 200 de minute este inuman".

E vorba de ultimul său film, „Malmkrog", proiectat în aer liber la TIFF Cluj.

Și continuă: „Puterea instalată ar face bine să discute cu oamenii, să intre în dialog, nu să ne trateze ca pe niște vite".

Pun și eu niște întrebări domnului regizor Puiu, de la o mare distanță, nu numai socială, întrucât n-am fost la sesiunea Q&A de după film:

1. Să ne uităm, cu sau fără mască pe față, la un film de 3 ore și 20 de minute, o fi uman?

2. Până să-i trateze puterea, cum spune dl Puiu, românașii veseli nu se tratează ei cu covid unii pe alții ca niște vite bolnave de boala vacii nebune?

2 bis: Oare ce gust ar avea laptele bovinelor care ar fi ținute cu ochii pe filmul dlui Puiu 200 de minute?

3. După ce își mai vizionează încă o dată capul de operă „Malmkrog", firește, fără mască pe figură, ca un luptător întru libertate ce este, poate că autorul „Morții domnului Lăzărescu" găsește timp să citească următoarea știre:

„Printre zecile de oameni uciși de covid în ultimele 24 de ore se află și o femeie însărcinată în 6 luni și o săptămână, care a murit la spitalul județean din Alba Iulia. Avea 33 de ani și nicio altă afecțiune în afară de infecția cu sars-cov 2, care i-a provocat bronhopneumonie bilaterală, insuficiență hepatică și insuficiență respiratorie acută".

Și să mai răspundă la o întrebare: „Să vrei să respiri și să nu mai poți să respiri, deși ai, de zile întregi, un tub băgat pe gât, oare cât de inuman este?".

P.S.

4. Cam câți malmkrogi pe zi crede dl Puiu că stă un medic într-un spital covid cu masca pe pielea feței?", a scris CTP.

Regizorul Cristi Puiu a ţinut un discurs anti-mască la T.I.F.F: "Puterea instalată ar face bine să discute cu oamenii"

Regizorul Cristi Puiu a ţinut un discurs înaintea prezentării filmului său, Malmkrog bt Cristi Puiu, la Transilvania International Film Festival (T.I.F.F.), în care a declarat că este nemulţumit de obligația de a purta mască în spațiile deschise, dar a făcut și o analogie între cei care se opun restricțiilor și eroii care și-au dat viața la Revoluția din 1989.

"V-aș ruga, dacă se poate, să vă puneți mască. Dacă nu doriți, nu doriți. Câteva cuvinte, înainte de proiecție. Am muncit foarte mult la acest film, fără mască, am avut noroc. Uitați, stau, păstrez distanțarea socială, toate normele sunt aici. Ce o să vedeți aici pe ecran probabil că este o copie de lucru, dar nu filmul ca atare, ci subtitrarea, deci s-ar putea să existe încă două-trei greșeli, n-am apucat să-l corectăm, pentru că nu ne-am gândit că o să lansăm vreodată acest film, din pricina acestei pandemii mondiale. Filmul a ieșit în Franța, în săli de cinema, fără distanțare socială și fără mască, în interior, cum ar veni treaba, înțelegeți? Și ăsta este motivul pentru care eu nu particip la această poveste. Stau, distanțare sociale, iar de mâine am înțeles că la Cluj se poartă mască în aer liber. OK, îmi pare rău pentru dumneavoastră, e un film de 200 de minute, să stați cu masca pe față și să vă uitați la un film de 200 de minute este inuman. Și eu vă rog să plecați atunci când ați simțit să ieșiți că nu mai suportați, să plecați. Vă rog foarte mult!", le-a spus regizorul Cristi Puiu celor prezenţi.